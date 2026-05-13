Йорданова: Реформата в съдебната власт е в начална фаза

Надежда Йорданов от ДБ коментира обсъждането в Правна комисия на пакета от законодателни промени, свързани със съдебната власт и функционирането на ключовите ѝ органи. Дебатът обхваща начина на формиране на Висшия съдебен съвет, ролята на прокуратурата, както и въпроса за политическите и професионалните зависимости в системата.

Йорданова посочи, че законодателната процедура вече е в напреднала фаза и че текстовете се придвижват експедитивно към пленарната зала.

"Действително, в Правната комисия вчера започна разглеждането на три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Мнозинството предвижда тази тема експедитивно. Утре ще бъде в пленарна зала, така че очакваме на първо четене да бъдат приети внесените законопроекти”, каза пред БНТ бившият правосъден министър,

Йорданова добави, че “Демократична България” ще подкрепи някои от предложенията, включително и тези на други опозиционни формации. "Да, ние подкрепяме законопроекта, освен нашия законопроект, разбира се, както този на колегите от "Продължаваме Промяната", така и на колегите от "Прогресивна България". Имаме коментари между първо и второ четене”.

Според Йорданова темата за съдебната власт остава силно чувствителна за обществото, заради натрупаното недоверие и серия от публични скандали.

Има ли разминавания?

Една от основните линии на разминаване между управляващи и опозиция остава кръгът от институции, които могат да предлагат кандидати за ВСС.

"Основните разминавания са, че управляващите запазват тесния кръг лица, които могат да предлагат членове на ВСС и инспектори. Те изключват други професионални общности. Ние настояваме да могат да предлагат по-широк кръг лица – висши учебни заведения с юридически факултети с висок рейтинг, Висш адвокатски съвет, за да се отвори кръгът от професионалисти", обясни депутатът от ДБ.

Йорданова подчерта още, че министърът на правосъдието трябва да има по-активна роля в контрола върху съдебната власт. Министърът трябва да ма възможност да оспорва актовете на ВСС, добави народният представител.

Според Йорданова, реформата в съдебната власт е в начална фаза и тепърва ще се оценява реалният ѝ ефект.