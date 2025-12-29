IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

Спряно е движението на камиони на два гранични пунктове с Гърция

Заради силния вятър фериботът Оряхово – Бекет не работи

29.12.2025 | 08:27 ч. 2
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Трафикът на товарни автомобили през граничните преходи „Илинден“ – „Ексохи“ и „Капитан Петко войвода“ - „Орменион“ на границата с Гърция е временно преустановен в двете посоки заради блокада от гръцките фермери, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Заради силния вятър фериботната платформа, обслужваща Оряхово – Бекет на границата с Румъния, от 6:30 часа вчера временно преустанови работа. Трафикът на граничните преходи межу двете страни е нормален.

На всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, Сърбия и Турция трафикът е нормален, допълват от „Гранична полиция“. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гърция граница блокада протести Илинден
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem