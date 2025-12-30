Защо Пентагонът премества самолетите KC-135 Stratotankers в Карибския басейн?

Намеренията на президента Тръмп по отношение на Венецуела остават неясни, но разполагането на KC-135 може да е прелюдия към разширени въздушни операции над Южна Америка.

Никой не може да разбере какво точно планира президентът Доналд Тръмп по отношение на политиката си към Венецуела. От една страна, отбраната на западното полукълбо е в съответствие с обявените цели, изложени в новата Национална стратегия за сигурност (NSS) на администрацията на Тръмп. От друга страна, Съединените щати не могат да си позволят война за смяна на режима – а такъв конфликт е в пълно противоречие с идеите, с които Тръмп проведе кампанията си миналата година, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

С 16 000 морски пехотинци и около 25% от бойната мощ на американския флот, разположени край бреговете на Венецуела, регионът е на ръба. Сега има още гориво за военния огън. Администрацията на Тръмп премести самолетите за въздушно зареждане KC-135 Stratotanker на ВВС на САЩ в Карибския басейн. Тези единици оперират от Доминиканската република.

Вашингтон засилва ключовата въздушна подкрепа за текущите (и разширяващи се) военни операции в Карибите, особено за тези, свързани с борбата с наркотиците, наблюдението и мисиите за регионален натиск.

Тези самолети се разполагат заедно с по-голямото военно присъствие в региона. Това разширяване на военното присъствие на САЩ включва въвеждането на хеликоптери, военни самолети, самолети за електронна война (EW) и самолети за бойно търсене и спасяване (SAR).

През последните седмици администрацията на Тръмп обяви въздушното пространство на Венецуела за затворено. Белият дом ръководи унищожаването на кораби, заподозрени в трафик на наркотици в Карибско море, и конфискува петролни танкери, за които твърди, че превозват санкциониран венецуелски петрол за Куба.

Всички тези засилени дейности в региона предизвикаха огромни спорове – с твърдения за пиратство, военни престъпления, а сега и за близки сблъсъци между американски самолети (по-специално JetBlue) и американски самолети за дозареждане във въздуха в Карибско море.

Към средата на декември 2025 г. ВВС са разположили най-малко 10 самолета KC-135. Те ще допълнят самолетите за дозареждане KC-46, опериращи в Американските Вирджински острови. По същество, Пентагонът е създал голям център за дозареждане на самолети през последните шест месеца като част от укрепването на позициите си.

По същество, мисията на администрацията на Тръмп да дестабилизира режима на Мадуро във Венецуела не е краткосрочна задача. Тя ще бъде продължителна и скъпа.

KC-135 са на повече от 60 години.

Колкото по-стар е самолетът, толкова по-високи са разходите за поддръжка и толкова по-дълго е времето за престой на самолета. Дългите полети над солена вода могат да ускорят износването на тези по-стари самолети.

В момента поддръжката на цялата флота от KC-135 струва около 3,7 милиарда долара годишно. Продължителните мисии на KC-135 в Карибско море само ще засилят износването, не само заради солената вода, но и заради влажността.

Освен това, KC-135 са отминали най-добрите си години и са принудени да продължат да служат, защото заместителите им KC-46 Pegasus все още не са напълно готови. Имаше големи закъснения поради технически затруднения и други усложнения, което доведе до надхвърляне на бюджета и извънредно работно време за тези самолети, принуждавайки ВВС да разчитат на по-стари самолети за презареждане, които са в упадък, като KC-135.

От първоначалната им доставка до ВВС през 1957 г., KC-135 са участвали в почти всички големи бойни операции, в които страната е участвала оттогава – включително войната във Виетнам, Панама, инвазията в Гренада, войната в Залива, въздушните войни над Балканите през 90-те години, Афганистан, Ирак и няколко други мисии.

Устойчива ли е мисията в Карибите за остаряващите KC-135?

Тези самолети са от критично значение за ефективното функциониране на американската армия като глобална експедиционна сила.

Ето защо експертите изразяват много опасения, че продължителната експлоатация на тези самолети, дори в въздушното пространство по-близо до САЩ, като Карибите, няма да е добра за KC-135.

В края на краищата, тези самолети трябва да започнат да се извеждат от експлоатация, а това не се е случило поради постоянните неуспехи на програмата за разработка на KC-46.

В даден момент инцидентите ще станат по-чести и общата мощност на американските въздушни сили (ВВС, ВМС и морска пехота) ще бъде застрашена.