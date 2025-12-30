Подразделение с "Орешник" застана на бойно дежурство в Беларус ВИДЕО

Ракетният комплекс „Орешник“ застана на бойно дежурство в Беларус. Това съобщиха от Министерството на отбраната на Русия.

„В Република Беларус се състоя тържествена церемония по застъпване на бойно дежурство на подразделение, оборудвано с подвижния ракетен комплекс „Орешник“. В хода на завършването на военния ритуал по развода на дежурните смени беше издигнат флагът на Ракетните войски със стратегическо предназначение“, заявиха от ведомството.

Специалистите от бойните разчети по пуск, свръзка, охрана и енергоснабдяване, както и механиците-водачи на агрегатите на ракетния комплекс, преди да застанат на бойно дежурство са преминали преквалификация на съвременни учебно-тренировъчни средства, уточниха от министерството.

Условията за носене на бойно дежурство от подразделението, оборудвано с ракетния комплекс „Орешник“, както и за пребиваването на руските военнослужещи, са били предварително осигурени в Беларус.

Военните усвояват нови райони за бойно патрулиране и извършват разузнаване на нови райони във връзка с началото на дежурството на ракетния комплекс.

„Ракетният комплекс застана на бойно дежурство своевременно. Личният състав е сработен, разчетите са подготвени. Бойното дежурство е организирано и се носи в съответствие с ръководните документи. Усвояваме нови райони за бойно патрулиране, провежда се разузнаване на нови райони. В тях се провеждат планови занятия в съответствие с поставените задачи. В ежедневния и седмичния цикъл се провеждат занятия по бойна подготовка, тактическа подготовка и тактика на специалната подготовка. Личният състав вече е доказал своя професионализъм на практика в хода на плановите занятия“, заяви заместник-командирът на войскова част във видеозапис, разпространен от Министерството на отбраната на Руската федерация.

Подвижният грунтов ракетен комплекс с ракети със средна далечина „Орешник“ беше използван за първи път през ноември 2024 г., когато беше нанесен удар с неядрено хиперзвуково въоръжение по военно-промишления комплекс в Днепропетровск.

Както съобщи президентът на Русия Владимир Путин през 2024 г. на следващия ден след използването, Русия разполага със запас от такива ракети, готови за употреба, а серийното им производство вече е организирано.