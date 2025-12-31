Природата реагира несинхронизирано в един и същи сезон, дори в един и същи регион

Учени от Калифорнийския университет са използвали 20-годишни сателитни данни, за да проследят сезонните модели на Земята и са установили, че екосистемите по света преживяват сезонните цикли много различно, предаде Indian Defense Review.

Екологичният календар е по-сложен от годишния

Изследването, водено от биогеографа Дрю Терасаки-Харт, предоставя много подробна карта на сезонното време в екосистемите на Земята. Екипът е проследил региони, където сезонните цикли са забележимо несинхронизирани, особено в горещи точки на биоразнообразие. Резултатите показват, че две места, дори и географски близки, могат да изпитват различни сезонни модели по различно време. „Сезонността често се възприема като прост ритъм – зима, пролет, лято, есен – но изследването показа, че природният календар е много по-сложен“, коментира Терасаки-Харт.

Един интересен пример, цитиран в изследването, е разнообразието от сезонни ритми в кафеените плантации в Колумбия. Плантациите, които са в планини една от друга, могат да преживеят напълно различни цикли, което води до несинхронизирани репродуктивни модели, сякаш се намират в противоположни полукълба. Картата също така подчертава изненадваща закономерност: региони, известни със своето биоразнообразие, като тропическите гори и средиземноморския климат, често проявяват по-нередовни сезонни ритми. Проучването показва, че в региони като Калифорния, Чили и Южна Африка, които имат средиземноморски климат, пиковият растеж на горите настъпва по-късно, отколкото в други екосистеми – на някои места с до два месеца по-късно.

Заключения от изследването

Отдавна се смята, че времето на сезонните промени в средиземноморския климат е сравнително стабилно. Проучването обаче оспорва това предположение, демонстрирайки, че местните екосистеми могат да се различават значително в реакциите си към сезоните. Разбирането на сложната сезонна динамика, разкрита от изследването, е жизненоважно не само за екологията, но и за индустрии като селското стопанство. Новите данни показват, че времето на циклите на културите – като цъфтеж, плододаване и реколта – може да варира значително дори в райони, които на пръв поглед изглеждат сходни, пише БГНЕС.