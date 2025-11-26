Швейцария обмисля данък за милиардери в борбата с климата

Швейцария и високите данъци не са съмишленици. Всъщност, земята на извисяващите се заснежени върхове и часовници, е по-често възприемана като синоним на запазване на богатството, отколкото на преразпределителни политики.

Въпреки това, група политически активисти от младежкото крило на Социалдемократическата партия, Jeunesse Socialiste, започна кампания за радикална промяна, като наложи въпроса за данъка върху наследството на национално ниво.

Тази неделя, 30 ноември, швейцарските избиратели ще решат дали да въведат 50% данък върху наследството върху завещания и наследства над 50 милиона швейцарски франка.

Шансовете инициативата да успее определени от малки до почти никакви. Според скорошно проучване на Tamedia/20 Minuten се очаква 75% от избирателите в Швейцария да отхвърлят данъка върху свръхбогатите, в сравнение с 67% през октомври.

Въпреки че предложението е на път да се провали, някои се опасяват, че предстоящият референдум може да навреди на репутацията на Швейцария като данъчен рай.

Според Deloitte, индустрията за управление на богатството в страната е най-голямата и най-конкурентна в света, с международни активи на стойност 2,2 трилиона долара. Но нейното първенство е оспорвано от конкуренти като Сингапур и Обединеното кралство, пише Euronews.

"Съобщава се, че някои богати хора са отложили плановете си да се преместят в Швейцария заради инициативата. Тези доказателства обаче идват предимно от анекдотични доклади на данъчни съветници, което затруднява оценката на мащаба или значението“, каза Изабел Мартинес, старши изследовател в Швейцарския икономически институт KOF към ETH Zürich.

Помощ в борбата с климата

Данъчното предложение, озаглавено "За социална и фискално справедлива климатична политика“, предлага събраните приходи да се изразходват за инициативи за борба с изменението на климата.

"Швейцария не прави достатъчно, за да защити климата“, се казва в изявление на групата Jeunesse "Ще са необходими още няколко милиарда всяка година, за да се постигнат целите на Конфедерацията. С инициативата за бъдещето, тези, които са основно отговорни за влошаването на климата, трябва да допринесат повече за неговата защита", се казва още в изявлението.

Рискове за бизнеса

Подобна перспектива е непопулярна не само сред свръхбогатите, но и сред собствениците на малък швейцарски бизнес.

Swissmem, гласът на швейцарската машиностроителна, електротехническа и металообработваща промишленост и технологичен сектор, твърди, че данъкът "ефективно ще доведе до експроприация на много семейни малки и средни предприятия“. Групата добави: "Голям брой от тези малки и средни предприятия са изградени от семействата собственици в продължение на поколения, осигуряват десетки хиляди работни места и плащат данъци надеждно".