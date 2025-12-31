IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Кириакос Пиеракакис поздрави България за влизането в еврозоната ВИДЕО

"Сърдечно приветствам интеграцията на България в еврозоната"

31.12.2025 | 19:07 ч. 5

Присъединяването на България към еврозоната е преломен момент, който отразява устойчиви усилия и реформи, засилва общата ни валута и споделените икономически основи на Европейския съюз в решаващ момент за Европа. Това заяви Кириакос Пиеракакис, министър на финансите на Гърция и председател на Еврогрупата, която обединява финансовите министри на страните от валутния съюз.

"Сърдечно приветствам интеграцията на България в еврозоната, чиято 21-ва членка тя става от 1 януари 2026 година", казва Пиеракакис в обръщение, разпространено в социалните мрежи.

Свързани статии

"Поздравления и най-добри пожелания за 2026 година!", завършва министър Пиеракакис, който пое поста начело на Еврогрупата от ирландеца Паскал Донахю по-рано този месец, пише БТА. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

еврозона България Кириакос Пиеракакис
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem