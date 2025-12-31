ЕК: С България 21 страни с над 357 млн. граждани ще споделят общата валута

На 1 януари 2026 г. България ще приеме еврото за своя валута, което бележи важен етап в историята на страната, на еврото и на Европейския съюз като цяло. Присъединяването към еврозоната е следствие от интензивната подготовка и усилия на България за изпълнение на всички необходими изисквания, се казва в съобщение на Европейската комисия.

Еврото ще донесе практически ползи за българските граждани и предприятия. То ще улесни пътуването и живота в чужбина, ще повиши прозрачността и конкурентоспособността на пазарите и ще улесни търговията. Евробанкнотите и евромонетите ще се превърнат за всички българи в осезаем символ на свободата, удобството и възможностите, които ЕС предоставя на своите граждани.



Европейската комисия силно подкрепяше България по пътя й към еврото. С присъединяването на България 21 държави членки на ЕС и над 357 милиона граждани ще споделят общата валута на Съюза. Обществената подкрепа за еврото в ЕС и еврозоната остава много силна, като мнозинството от гражданите смятат, че еврото е нещо добро за ЕС като цяло и за тяхната собствена държава, както показва последното проучване на Евробарометър.



Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: „България се присъединява към еврозоната, едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Този важен момент отразява години упорита работа и отдаденост, преодоляване на предизвикателствата. Еврото ще донесе ползи за българския народ, като улесни плащанията и пътуванията. Ще предостави нови възможности за българските предприятия, позволявайки им да се възползват по-добре от предимствата на нашия единен пазар. Ще подсили още повече гласа на България в Европа. Тази стъпка е добра за България и укрепва Европа като цяло. Тя прави нашата икономика по-устойчива и конкурентоспособна в глобален мащаб. Поздравления, България! Можете да се гордеете с постигнатото.“



Въвеждане на еврото



От 1 януари 2026 г. еврото постепенно ще замени лева като официалната валута на България. В съответствие с постоянната стабилност на обменния курс левът ще се обменя по курс 1.95583 лева за 1 евро. Двете валути ще се използват паралелно за период от един месец. Когато плащанията се извършват в левове, рестото ще се връща в евро. Това ще даде възможност за постепенно изтегляне на лева от обращение.



Двойното обозначаване на цените в левове и евро стана задължително на 8 август 2025 г. и ще се прилага до 8 август 2026 г. За защита на потребителите и в отговор на опасенията от необосновано увеличение на цените през периода на преминаване към еврото, България разчита на стриктното прилагане на законодателството за защита на потребителите и на информационните кампании. Цените на 101 често купувани продукти са наблюдавани всекидневно и публикувани на специален уебсайт от Комисията за защита на потребителите, за да се предостави информация на обществеността и стимул за предприятията да не увеличават необосновано цените по време на смяната на валутата.



Търговските банки са получили предварително евробанкноти и евромонети от Българската народна банка (БНБ) и на свой ред са доставили евро в брой на магазини и предприятия. Банкнотите и монетите в левове могат да бъдат обменяни в БНБ, търговските банки и всяка пощенска служба, разположена в селски райони, където няма търговска банка. Обмяната в БНБ е безплатна и неограничена във времето. Обменът в банките и пощенските станции е безплатен през първите шест месеца. Банките и пощенските служби могат да начисляват такси за обмяна след от 1 юли 2026 г.

От 1 януари 96% от АТМ-устройствата в България ще пускат евробанкноти, а останалите ще последват възможно най-скоро (в рамките на две седмици).В своя Конвергентен доклад за 2025 г. Комисията установи, че България е изпълнила критериите за приемане на еврото. Тази оценка беше подкрепена и от Конвергентния доклад на Европейската централна банка. През юли 2025 г. министрите на финансите на ЕС взеха официалното решение, което отвори пътя за приемането на еврото от България.Българските власти предприеха мащабна подготовка за влизането на страната в еврозоната, като изпълниха своя национален план за преход, който описва всички подробности за организацията на въвеждането на еврото и изтеглянето на лева от обращение.Основният принцип на националния план за преход към еврото на България е защитата на потребителите. Механизми за осигуряване на безопасна среда за потребителите са внимателно планирани въз основа на три стълба: двойно показване на цени, наблюдение на цените на стоки и услуги и надзор на търговци и доставчици на услуги.Подготовката за прехода беше съпътствана от всеобхватна комуникационна кампания от страна на българските власти. Комисията и Европейската централна банка също допринесоха за тези усилия.