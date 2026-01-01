Кипър поема от днес председателството на Съвета на ЕС

От днес в продължение на 6 месеца Кипър е председател на Съвета на ЕС. За втори път след 2012 г. една от най-малките страни членки и най-югоизточният ъгъл на Европа поема тази отговорност. Тя ще бъде гласът на 27-те държави и ще работи решително, за да даде нов тласък на европейската интеграция, заяви президентът Никос Христодулидис.

Кипърското председателство преминава под мотото „Автономен съюз - отворен към света“, което е централното послание и основната му цел. Всички инициативи, приоритети и политики, които Кипър ще насърчава през следващите 6 месеца, се основават на пет взаимосвързани стълба с фокус върху укрепването на европейската автономност, отбеляза президентът Никос Христодулидис. Ключови области са сигурност и отбрана, енергетика и конкурентоспособност, зелен и цифров преход, социално сближаване, бюджет за автономен съюз.

Председателството на Кипър поставя акцент върху прилагането на възловите стратегии за европейската отбранителна промишленост и за отбранителната готовност. Никозия ще даде решаващ принос за укрепване на европейската икономическа сигурност, част от която е енергийната автономност. Усилията на Кипър ще са насочени и към разширяването на Съюза като пространство на стабилност, посочи Христодулидис. Стратегически приоритет за председателството е засилването на отношенията на ЕС със страните от Южното съседство и от Персийския залив. /БНР