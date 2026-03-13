Хегсет с нова версия: Моджтаба Хаменей е "ранен и вероятно обезобразен“

По време на брифинг в Пентагона в петък, министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей "е ранен и вероятно обезобразен“, без да предостави доказателства за състоянието му. Израел подозира, че Хаменей е бил ранен в началото на войната. Хаменей не е бил виждан публично, откакто пое лидерството.

"Ръководството на Иран не е в по-добро състояние. Отчаяни и криещи се, те са се скрили, свивайки се. Това правят плъховете. Знаем, че новият така наречен не чак толкова върховен лидер е ранен и вероятно обезобразен. Вчера той публикува изявление. Всъщност слабо, но нямаше глас. И нямаше видео. Беше писмено изявление", каза по време на брифинга Хегсет.

"Той призова за единство, очевидно убийството на десетки хиляди протестиращи е неговият вид единство. Иран има много камери и много гласови записи. Защо писмено изявление? Мисля, че знаете защо. Баща му е мъртъв. Той е уплашен, ранен е, бяга и му липсва легитимност“, добави Хегсет.

Министърът на отбраната заяви, че прекратяването на ядрената програма на Иран остава "основна мисия“, тъй като американските и израелските удари срещу страната продължават.

На брифинг за медиите в Пентагона Хегсет заяви, че президентът Доналд Тръмп е фокусиран върху окончателното прекратяване на способността на Иран да произвежда ядрени оръжия.

"Президентът Тръмп държи картитe. Той ще определи темпото, динамиката и времето на този конфликт", каза още американският военен министър.

Хегсет не каза дали ще са необходими сухопътни сили, за да се осигурят доставките на обогатен уран на Иран или на ядрените му съоръжения, но каза, че САЩ обмислят редица варианти. Той каза, че би приветствал решение на иранските лидери доброволно да се откажат от програмата си.

"От самото начало казвахме: откажете на Иран ядрени оръжия“, каза военният министър на САЩ.

Министърът на отбраната каза още, че Иран "проявява чисто отчаяние“ в Ормузкия проток, който войната с Иран затвори, блокирайки значителна част от световния петрол.

На въпрос за удара по училище, Хегсет казва, че САЩ и Израел "никога не са се насочвали към цивилни“

Генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, добави, че американските военни са "поставили за приоритет да атакуват иранското минно предприятие“, което засяга стратегическия воден път.