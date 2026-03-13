Кая Калас: САЩ са много ясни, искат да разделят Европа

Администрацията на Тръмп "иска да раздели Европа“ с тактики, използвани от противниците на ЕС, предупреди главният дипломат на блока Кая Калас, докато столиците се борят да избегнат разрив с все по-антагонистичния Вашингтон.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва тарифи и икономически заплахи, обмисля анексирането на Гренландия и се възползва от зависимостта на Европа от Вашингтон за отбрана и сигурност, за да принуди Брюксел. Неговото движение MAGA разшири подкрепата си и към крайнодесните, популистки и евроскептични партии на континента.

"Мисля, че е важно всички да разберат, че САЩ са много ясни, че искат да разделят Европа. Те не харесват Европейския съюз“, каза пред Financial Times върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, добавяйки, че подходът на Вашингтон отразява тактиките, използвани от "нашите противници“.

"Това са много сложни отношения, които имаме. Ако прочетете стратегията за национална сигурност и стратегията за национална отбрана, мисля, че не бива да има никакви илюзии“, каза Калас, позовавайки се на документи, публикувани от Белия дом през декември и януари, които призовават за "култивиране на съпротива“ в Европа и необходимост от "калибриране“ на американската военна подкрепа за континента.

Белият дом твърди, че европейските правителства цензурират свободата на словото, блокират мира в Украйна и прилагат миграционни политики, които ще доведат до "цивилизационно заличаване“.

Тръмп също така подкрепи унгарския премиер Виктор Орбан, най-прокремълският и евроскептичен лидер на ЕС, в оспорваната му битка за преизбиране следващия месец. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също подкрепи крайнодесни кандидати на други европейски избори, по-специално "Алтернатива за Германия“ на парламентарните избори миналата година.

Калас каза още, че 27-те членове на ЕС са на разногласия относно това как да се справят с отношенията със САЩ. "Нашият отговор не трябва да бъде „О, нека се справим с [Тръмп] двустранно“, а "Нека се справим с тях заедно“. Те (САЩ, бел. ред.) не харесват, че сме заедно, защото сме равнопоставени сили, когато сме заедно".

Калас, бивш министър-председател на Естония, призна, че отношението на Тръмп е подсилило аргументите на Франция и други, които се застъпват за "по-автономна“ Европа, която е по-малко зависима от САЩ, особено в отбраната. Но тя предупреди, че твърде бързите действия могат да се окажат контрапродуктивни.

В краткосрочен план, каза Калас, има място както за "умилостивяване на Тръмп", така и за намаляване на зависимостта от САЩ. "Трябва да купуваме от Америка, защото нямаме активите, възможностите или капацитета, от които се нуждаем“, каза тя. "В същото време трябва да инвестираме и в собствената си отбранителна промишленост да не слагаме всички яйца в една кошница".

Много страни от ЕС, особено тези, близки до Русия, са чувствителни към всякакви инициативи, които биха могли да изострят напрежението с Тръмп или да ускорят евентуално оттегляне на САЩ от континента. Това, според служители на ЕС, е усложнило усилията за намиране на консенсус относно определянето на пътя напред.

"Ако се съгласим с диагнозата, трябва да се съгласим и с лекарството. Ако предприемем тези решителни стъпки, това ще има и ответен ефект, ще бъде болезнено. Но в дългосрочен план мисля, че трябва да бъдем силни, защото и те разбират това", каза още Калас.