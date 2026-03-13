Омбусманът: Домакинствата намаляват отоплението заради високите сметки

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, в което заявява, че ниските доходи затрудняват домакинствата да покриват енергийните си разходи.

Становището е изпратено и до министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по повод общественото обсъждане на проект на Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и на статут на уязвим клиент за снабдяване с електроенергия.

В становището си Делчева посочва, че в проекта е необходимо да бъдат ясно формулирани мотивите за предлаганите изменения, да се гарантира пълно съответствие със законовата дефиниция за „уязвим клиент“ и да се избегне неоправданото ограничаване на кръга от лица, които се нуждаят от защита. Според Делчева подобен подход е необходим, за да може нормативната уредба реално да изпълни целта си – защита на гражданите, които изпитват трудности да покриват енергийните си разходи.

Омбудсманът подчертава, че институцията следи отблизо темата за енергийната бедност и необходимостта държавата да предостави адекватна подкрепа на хората в затруднено положение, в съответствие със стандартите и политиките на Европейския съюз. Тя информира, че продължават да постъпват жалби от граждани, които сигнализират за сериозни затруднения при заплащането на тока. Хората посочват различни причини – социални, здравословни и финансови проблеми, както и извънредни житейски ситуации.

“Ниските доходи в България не позволяват висок разход за енергия и затова много домакинства се ограничават от комфорт през зимата, и все повече през лятото, с нарастващите потребности от охлаждане“, се казва в становището.

Омбудсманът подкрепя усилията на двете министерства за създаване на нормативна рамка за идентифициране на домакинствата в положение на енергийна бедност и на уязвимите клиенти.

“В условията на високи енергийни цени и предстоящата либерализация на пазара на електроенергия подобна регулация има ключово значение за гарантиране на адекватна защита на уязвимите граждани“, посочва омбудсманът.

Делчева поставя и въпроси, сред които е този за спазването на изискванията на Закона за нормативните актове. Според омбудсмана публикуваният доклад към проекта не съдържа достатъчно ясни и конкретни мотиви, които да обосноват необходимостта от предлаганите съществени изменения.

“Липсата на ясни мотиви ограничава възможността за пълноценно участие на заинтересованите лица в общественото обсъждане, което на практика опорочава процедурата“, се казва още в становището.

Омбудсманът изразява притеснение по предложените изменения в действащата нормативна уредба, включително отпадането на разпоредби, свързани с приоритетното прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност за домакинствата в положение на енергийна бедност по Закона за енергийната ефективност.

В становището си Делчева посочва и предложеното ограничително тълкуване на понятието “уязвим клиент“, което според нея създава риск от значително стесняване на кръга от граждани, които могат да получат необходимата защита по Закона за енергетиката.