Петролът поевтиня леко след временен лиценз на САЩ за руски доставки

Цените на петрола отбелязаха леко понижение в азиатската търговия днес, след като Съединените щати издадоха временен лиценз, позволяващ на държави да закупят руски суров петрол и петролни продукти, които в момента са блокирани в морето, предаде Ройтерс.

Мярката, която цели временно облекчение на световните енергийни пазари, доведе до спад на цената на сорта Брент с 0,29 на сто до 100,17 долара за барел към 08:15 часа българско време, докато фючърсите на американския суров петрол поевтиняват с 0,65 на сто до 95,11 долара за барел.

Издадените от Вашингтон 30-дневни лицензи позволяват закупуването на руски петролни товари, които вече са натоварени на танкери, но са блокирани от санкции и пазарни сътресения. Мярката има за цел да облекчи шока в доставките, причинен от затрудненията при преминаването на танкери през Ормузкия проток.

Американският министър на финансите Скот Бесънт подчерта, че освобождаването се отнася единствено за пратки, които вече са в морето, и „няма да донесе значителни финансови ползи на руското правителство“.

Съобщението е направено в момент, когато САЩ и съюзниците им се опитват да ограничат най-сериозния шок в доставките на петрол от десетилетия, предизвикан от ескалиращите военни действия в Близкия изток.

Анализатори обаче посочват, че тази стъпка не решава по-дълбоките проблеми с доставките.

„Фючърсите на Брента вече преминаха 100 долара за барел и продължават да се задържат на тези нива въпреки мерките за успокояване на пазарите, включително временното облекчаване на санкциите върху руския петрол и освобождаването на стратегически резерви“, заяви пред Ройтерс Емрил Джамил, старши анализатор в Ел Ес И Джи (LSEG).

По думите му пазарът възприема тези мерки като краткосрочно решение, което не отстранява основния проблем – прекъсванията в глобалните доставки. Месечните спредове на фючърсите върху суровия петрол за следващите месеци показват продължаващ недостиг на предлагане.

Според Джамил цената на Брента получава по-силна подкрепа от американския суров петрол, тъй като Европа е по-чувствителна към рисковете за енергийната сигурност, докато Съединените щати могат частично да се предпазят благодарение на собственото си производство.

Ян Ан, анализатор в „Хайтон Фючърс“ (Haitong Futures), отбеляза, че издаването на лиценза е донякъде успокоило пазара, но не решава ключовия проблем – възстановяването на корабоплаването в Ормузкия проток.

По-рано тази седмица Министерството на енергетиката на САЩ обяви, че ще освободи 172 милиона барела от Стратегическия петролен резерв, за да ограничи рязкото поскъпване на горивата след началото на войната с участието на Иран.

Тази мярка беше координирана с Международната агенция за енергията (МАЕ), която реши да освободи рекордните 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви по света с цел стабилизиране на пазарите. Най-голямата част от количеството – 172 милиона барела, ще бъде предоставена от стратегическия петролен резерв на САЩ.

Облекчението от освобождаването на резервите обаче се оказа краткотрайно заради нарастващите опасения от продължителни прекъсвания на доставките. Иран продължава да атакува кораби в близост до Ормузкия проток – стратегически морски коридор, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол.

Вчера цената на сорта Брент затвори над 100 долара за барел за първи път от 2022 година, а натискът за ново поскъпване остава силен.

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви в първото си публично изявление на поста, че страната ще продължи конфликта и ще държи Ормузкия проток затворен като средство за натиск срещу Съединените щати и Израел.

В същото време Саудитска Арабия се опитва частично да заобиколи протока, като пренасочва част от доставките на суров петрол през своя източно-западен нефтопровод към Червено море, а Обединените арабски емирства използват капацитета на собствен нефтопровод, за да пренасочат част от износа си.

Въпреки това анализатори предупреждават, че няма устойчиво дългосрочно решение, което да замести барелите петрол, които остават блокирани заради напрежението в региона. Ако Ормузкият проток не бъде отворен скоро, цените на петрола вероятно ще продължат да се повишават.

Междувременно Скот Бесънт заяви в интервю за Скай Нюз, че американският флот, вероятно заедно с международна коалиция, ще ескортира търговски кораби през Ормузкия проток, когато това стане военно възможно. Подобно изказване направи и министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт. Коментарите на Уайт последваха негови публикации в социалните мрежи от вторник, в които погрешно се твърдеше, че военноморските сили са ескортирали танкер през Ормузкия проток. Публикацията беше бързо изтрита, но тя срина цените на петрола с над 17 на сто до най-ниските им нива във вторник.