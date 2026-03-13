Избраха Карина Караиванова за подуправител на БНБ

Парламентът избра да назначи Карина Караиванова за подуправител на БНБ. Тя е предложена за поста от гуверньора на банката Димитър Радев. Караиванова заема мястото на Андрей Гюров, който напусна поста и в момента е служебен министър-председател.

Народните представители гласуваха със 101 гласа "за", 28 гласа "против" и 16 гласа "въздържали се".

Мандатът на Караиванов е 6 години.

Единственото изказване направи депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров, който заяви, че не е трябвало сега Народното събрание в последните си часове да избира нов подуправител на БНБ, а е трябвало да го направи следващият парламент с по-високо обществено доверие и с по-висока легитимност.

Вчера Караиванова беше изслушана в бюджетната комисия за по-малко от 20 минути. Била е два пъти зам. финансов министър в правителства на ГЕРБ, както и председател на комисията за финансов надзор, като тогава освободи поста предсрочно.

Коя е Карина Караиванова?

Карина Караиванова-Ганозова е утвърден експерт в областта на публичните финанси и финансовото регулиране, с над 20 години опит на висши позиции в българската държавна администрация и в международни институции, се посочва в доклада на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, пише в справка БТА.

Караиванова е магистър по финанси и банково дело с редица професионални квалификации.

Професионалната ѝ реализация включва седем години представителство на страната ни в Борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Била е председател на Комисията за финансов надзор, избрана от Народното събрание през 2016 г. Преди това в периода 2012-2016 г.

Била е заместник-министър на финансите и представлява България в управителните органи на Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Черноморската банка за търговия и развитие. В този период Караиванова е била и алтернативен гуверньор за България на Международния валутен фонд.

Кариерата ѝ включва и задълбочен опит в академичната дейност като преподавател във Факултета по икономика и бизнес администрация на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ от 2017 г.