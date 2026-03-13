Войната в Иран качва цените по родното море и отменя резервации

Войната в Близкия изток вече се отразява и на туристическия сектор у нас. Част от резервациите за лятото са отменени, а браншът отчита колебание при ранните записвания.

Основно отливът е на посетители от Израел.

В същото време скокът в цените на горивата и енергийните разходи поставя под въпрос цените на туристическите пакети за сезона.

Войната в Близкия изток започва да се усеща и по българското Черноморие - още преди началото на активния туристически сезон.

Хотелиери и туроператори отчитат първи промени в резервациите, а част от традиционните пазари вече реагират на нестабилната геополитическа обстановка.

"С израелския пазар ситуацията, за съжаление, не е хубава. Не очакваме към момента някакви промени. По-скоро има доста канселации, които постъпват. Процентът наистина е голям", каза мениджърът на хотели в Слънчев бряг Деница Бахарова.

По думите на хотелиерите различните пазари реагират по различен начин.

Западните пазари също са по-предпазливи към момента.

Несигурността се засилва и от нарастващите разходи, особено след поскъпването на горивата.

Това може да се отрази и на крайната цена на туристическите пакети.

"Цените тепърва започват да растат.

Както и хотелиерите са плахи в даването на допълнителни отстъпки, защото нямат яснота какви ще бъдат цените в сезона, така и самите гости са по-предпазливи в резервирането", коментира Бахарова.

Туроператорите също отчитат известен спад в записванията.

Основната причина е несигурността около развитието на конфликта.

"Има лек спад в записванията, което е нормално, защото хората все още не могат да се ориентират каква е ситуацията в Близкия изток. Надяваме се, че това няма да повлияе негативно. Пътуванията към Европа не са спрели предвид факта, че ние сме част от Европа", заяви туроператорът Евелина Пулева.

В същото време част от българските туристи може да предпочетат да пътуват и почиват у нас.

"Сега е моментът нашите сънародници отново да предпочетат българското море за сметка на другите морета и да останат в България, както го направиха през Ковид времената", смята кметът на Созопол Тихомир Янакиев.

Експертите виждат и други възможности в създалата се ситуация.

България може да привлече нови туристи, ако част от чартърните полети бъдат пренасочени от други дестинации.

"От гледна точка на възможностите бих казал, че при някакво пренасочване на чартърите, които в момента са предвидени от големите туроператори към конкурентни дестинации като Египет, които са засегнати, ние бихме могли да реализираме определени увеличения в търсенето и заетостта," отбеляза председателят на Българската хотелиерска асоциация Веселин Данев.

Туристическият сектор следи внимателно развитието на конфликта в Близкия изток, а ефектът върху летния сезон остава трудно предвидим.

Вижте повече в репортажа на Стиляна Георгиева по Bulgaria ON AIR