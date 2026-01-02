Резиденцията на Владимир Путин във Валдай се смята за една от най-добре охраняваните в Русия, а причината се твърди, че е фактът, че там живее бившата велика гимнастичка Алина Кабаева, за която международната преса пише, че е партньорка на Владимир Путин.

Двете деца, които Путин има с Кабаева, Иван и Владимир-младши, навярно също живеят в имението.

The Times пише, че Путин често посещава семейството си, но само късно вечер, след като програмата на Кремъл приключи.

Президентът Путин може да е бил в полезрението на обществеността от четвърт век, но личният му живот остава строго пазена тайна. Всички подробности, които излизат наяве, са или внимателно филтрирани през призмата на държавната пропаганда, или са били изровени от разследващи репортери.

Едно обаче е ясно: Кремъл, древният център на руската власт, се е превърнал във втори дом за Путин, дом, който той споделя с фигуративните призраци на своите предшественици, от Иван Грозни до Йосиф Сталин.

В документален филм по държавната телевизия, излъчен миналата година, Путин каза, че сега живее през по-голямата част от времето в Кремъл и работи до късно. В интервю, което канал "Россия 1" твърди, че е заснето след 1:30 ч. сутринта, Путин показа телевизионен екип около това, което той каза, че е неговият апартамент вътре в известните червени стени на Кремъл.

Главната стая беше декорирана с позлатени дървени ламперии и съдържаше бяло бебешко пиано, на което Путин каза, че "рядко" свири. Портрет на цар Александър III, известен с това, че е отменил либералните реформи на баща си Александър II, виси от стената му.

Апартаментът разполагаше и с домашен фитнес и "малка църква", декорирана в същия златен стил като останалата част от предполагаемите жилищни помещения на Путин.

Руският лидер, на 73 години, за когото се твърди, че е почти въздържател, се смята, че се храни здравословно. В документалния филм на държавните медии той почерпи телевизионния екип с кефир - ферментирала напитка, подобна на кисело мляко - червени боровинки и чай. На масата в апартамента му имаше и банани и соев сос.

Въпреки че твърдението на Путин, че прекарва почти всичките си дни в Кремъл, се смята за леко преувеличение, е малко вероятно той да има много време да посети разкошната си и строго охранявана резиденция на езерото Валдай, където се твърди, че живее с Алина Кабаева, бивша олимпийска гимнастичка, и двамата сина на двойката.

Момчетата, десетгодишният Иван, и шестгодишният Владимир-младши, живеят в лукс, но са почти изцяло изолирани от външния свят, според уебсайта за разследваща журналистика "Досие". Путин обикновено ги посещава късно през нощта, след работа, се казва в доклада.

През годините руснаците вероятно са били по-запознати с имената и лицата на децата на американските президенти, отколкото с потомството на собствения си лидер. Путин има две пълнолетни дъщери от бившата си съпруга Людмила, но никога не е потвърждавал официално самоличността им.

40-годишната Мария Воронцова е ендокринолог, а 39-годишната Катерина Тихонова е технологичен директор и бивша акробат. Смята се, че и двете имат свои деца. Съобщава се, че Воронцова има син с Евгений Нагорни, руски бизнесмен, работещ в газовата индустрия, докато Тихонова има дъщеря с Игор Зеленски, балерина, която не е роднина на украинския президент.

Путин говори открито за това, че има внуци, въпреки че никога не ги е споменавал по име, нито е казвал на колко години са.

"Малките членове на моето семейство говорят китайски, говорят го свободно", каза той миналата година.

Когато държавните медии го попитаха дали е "строг" с внуците си, той се усмихна и каза, че не е. Путин също така каза, че ги е вижда, когато е има почивка в "непрекъснатия" си работен график.

Кръгът от обслужени лица на руския лидер се е стеснил драстично след пандемията от COVID-19, когато той се е укрил в резиденцията си Ново-Огарьово близо до Москва, както и в имението си на езерото Валдай. Сред най-близките му приятели в наши дни се твърди, че са Юрий Ковалчук, банков и медиен магнат, и брат му Михаил, ръководител на руски институт за ядрени изследвания. И двамата мъже споделят интереса на Путин към антиамериканските конспиративни теории.

Смята се, че руският лидер е в добри отношения и с Николай Патрушев, бившия ръководител на руския съвет за национална сигурност. Патрушев заяви пред държавните медии през 2023 г., че Съединените щати планират нахлуване в Русия, защото западните елити искат да се преместят в Сибир след изригването на супервулкан под Национален парк Йелоустоун в Уайоминг.