Украйна нарече записа на "атаката", предоставен от Русия, "смехотворен"

Видеозаписът, представен от Русия като доказателство за предполагаема украинска атака с дронове срещу резиденция на руския президент Владимир Путин по-рано тази седмица, е "смехотворен", заяви днес говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Това е смехотворно - както фактът, че им отне два дни да представят това, така и фактът, че нещата, които се опитват да представят като доказателство само показват, че те дори не са взели насериозно изфабрикуването на цялата история", каза говорителят и добави: "Напълно сме убедени, че подобна атака не се е случвала".