IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 84

Украйна нарече записа на "атаката", предоставен от Русия, "смехотворен"

Говорителят на украинското външно министерство, Георгий Тихи, е категоричен

31.12.2025 | 21:23 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Видеозаписът, представен от Русия като доказателство за предполагаема украинска атака с дронове срещу резиденция на руския президент Владимир Путин по-рано тази седмица, е "смехотворен", заяви днес говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Това е смехотворно - както фактът, че им отне два дни да представят това, така и фактът, че нещата, които се опитват да представят като доказателство само показват, че те дори не са взели насериозно изфабрикуването на цялата история", каза говорителят и добави: "Напълно сме убедени, че подобна атака не се е случвала".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Украйна Русия
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem