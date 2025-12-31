IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Украйна нанесe удари по петролни съоръжения в Русия

Причинен е голям пожар

31.12.2025 | 21:37 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Украински дронове с голям обсег на действие са поразили петролен склад в руския град Рибинск, заяви днес служител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), цитиран от Ройтерс.

В изявлението се казва, че атаката срещу петролното съоръжение, което ССУ определи като ключов логистичен хъб за гориво, е причинила голям пожар.

От своя страна, украинската армия заяви днес, че е поразила рафинерия в южното руско пристанище Туапсе и петролен терминал на Таманския полуостров, в руския Краснодарски край.

В изявлението на генералния щаб на украинската армия се посочва, че преработвателни съоръжения на рафинерията и два кея на петролния терминал са били повредени, пише БТА.

Украйна Русия
