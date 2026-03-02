Сценаристите на South Park направиха сайт, призоваващ Барън Тръмп да отиде да се бие в Иран

Светът се промени завинаги миналия уикенд, когато президентът Доналд Тръмп обяви операция "Ярост", а след това предупреди, че броят на жертвите сред американците може да нарасне още повече. В събота президентът Тръмп се обърна към нацията, в което потвърди, че американските военни работят с Израел в опит да свалят настоящия режим в Иран.

Оттогава Иран предприе контраатаки, засягащи не само Израел, но и други части на Близкия изток. Следващите дни бяха посрещнати със страх и несигурност, а Барън Тръмп, синът на Тръмп, изглежда е последната мишена на гневните хора.

След като беше потвърдено, че трима американски войници са загинали в конфликта през уикенда, Тръмп хладно коментира тяхната смърт, като заяви, че е била очаквана, а нацията трябва да се подготви за още такива случаи. Това накара сценаристите на South Park да създадат уебсайта draftbarrontrump.com

На уебсайта пише:

"Америка е силна, защото нейните лидери са силни. Президентът Тръмп доказва това всеки ден. Естествено, синът му Барън е повече от готов да защитава страната, която баща му командва толкова смело. Службата е чест. Силата се наследява. Кучето да закриля Барън."

Коментарите веднага заваляха.

"Кралят на Обединеното кралство изпраща децата си на война и те са служили в Ирак." Друг добави: "Синът на беден човек е изпратен да се бие във войната на богат човек."

Трети отговори: "В Англия всички мъже от кралското семейство трябва да служат в армията." Междувременно четвърти също коментира: "Мортън е гений."

Що се отнася до службата на Барън, има съобщения, че той може всъщност да бъде освободен. Барън е висок впечатляващите 195 см, което означава, че може да е твърде висок, за да служи в армията, особено когато става въпрос за специфични роли, включващи ограничено пространство, като бронирани машини, танкове или самолети.

Обикновено ограниченията за максимална височина (напр. 213 см в американската армия) се прилагат, за да се гарантира безопасността на хората и да могат действително да се поберат в оборудването. Тази идея вече е била повдигната от някои.