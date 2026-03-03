Пола и маратонки – най-актуалната тенденция за пролетта на 2026

Комбинацията от пола и кецове се превърна в символ на женствеността и свободата. Особено подходяща за предстоящия пролетен сезон.

Съчетавайки комфорт и елегантност, комбинацията между маратонки/кецове и пола е универсална и практична визия, която се утвърждава като една от водещите тенденции за 2026 г.

Тази тенденция е резултат от стремежа на дамите към непринудена елегантност – усещане за лекота, свобода и доза градски шик. Идеалната балансирана комбинация между спортен и женствен стил.

Модата през 2026 г. набляга на личния комфорт, индивидуалността и свободата на движение. Години наред полата е символ на класическа женственост, а днес се освобождава от строгите рамки и се комбинира със спортни елементи.

През последните години тенденциите при кецовете и маратонките постепенно преминаха от обувки, предназначени за спорт, към елегантно и женствено допълнение към визията.

Този тренд се вписва идеално в динамичния начин на живот на съвременната жена. Независимо дали става дума за работен ден, разходка с приятели или неформална среща, комбинацията от пола с маратонки предлага стил и удобство в едно.

Цветни маратонки и миди пола – модерна класика

Миди полата остава сред най-силните акценти за пролет 2026. Особено актуални са полите тип „молив“, както и романтичните модели в пастелни нюанси, с фини детайли и леки материи. Когато към тях добавим цветни маратонки или кецове, се получава интересен контраст, който освежава цялата визия.

Ярките кецове придават характер на елегантния силует. Те „разчупват“ строгостта на миди полата и създават модерна градска визия. Това е перфектният пример за комбинация между спортен стил и изискана женственост.

Брандове като Adidas започнаха да правят все по-женствени модели кецове, превръщайки спортните обувки в задължителна част от ежедневната визия на всяка дама.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg