IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 140

Гърция арестува грузинец, заподозрян в шпионаж на военна база, използвана от САЩ

Задържаният все още не е направил изявления във връзка със случая

02.03.2026 | 23:25 ч. Обновена: 02.03.2026 | 23:25 ч. 1
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Гръцката полиция е задържала 36-годишен мъж по подозрение, че е шпионирал военноморска база на остров Крит, която е стратегическо съоръжение за САЩ в Източното Средиземноморие, предаде агенция Ройтерс, като се позова на представители на полицията.

Мъжът е задържан на летището в Атина въз основа на информация от гръцката разузнавателна агенция. Според информация, цитирана от Франс прес, мъжът е грузинец.

Базата Суда се използва от въоръжените сили на Гърция, САЩ и НАТО, а американският самолетоносач „Джералд Форд“ (USS Gerald R Ford) я напусна на 26 февруари, след четири дни там за презареждане.

Гръцките власти разследват подозренията в шпионаж, съобщиха представители на полицията, като допълниха, че се проучват дигитални доказателства, включително снимки.

Мъжът е бил отседнал в хотел в близост до базата миналия месец. Той все още не е направил изявления във връзка със случая, заяви единият от източниците от полицията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гърция задържа грузинец шпионаж военна база САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem