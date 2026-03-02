Гърция арестува грузинец, заподозрян в шпионаж на военна база, използвана от САЩ

Гръцката полиция е задържала 36-годишен мъж по подозрение, че е шпионирал военноморска база на остров Крит, която е стратегическо съоръжение за САЩ в Източното Средиземноморие, предаде агенция Ройтерс, като се позова на представители на полицията.

Мъжът е задържан на летището в Атина въз основа на информация от гръцката разузнавателна агенция. Според информация, цитирана от Франс прес, мъжът е грузинец.

Базата Суда се използва от въоръжените сили на Гърция, САЩ и НАТО, а американският самолетоносач „Джералд Форд“ (USS Gerald R Ford) я напусна на 26 февруари, след четири дни там за презареждане.

Гръцките власти разследват подозренията в шпионаж, съобщиха представители на полицията, като допълниха, че се проучват дигитални доказателства, включително снимки.

Мъжът е бил отседнал в хотел в близост до базата миналия месец. Той все още не е направил изявления във връзка със случая, заяви единият от източниците от полицията.