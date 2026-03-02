Радев е избрал символен ден, утре ще обяви проекта си

По повод ескалацията в Близкия изток, политологът Даниел Смилов е на мнение, че в някакъв момент може да бъде свикан КСНС при президента.

“Тогава ще бъдат викнати и политическите партии. Съветът по сигурност към Министерски съвет е по-оперативен, не е обичайно партиите да са представени, да заявяват позиции. Ако е необходимо политическо решение, което да изисква широк консенсус, друг е форматът - при президента. Но за момента може би още не се налага”, обясни пред БНТ Смилов.

При тази ситуация можеше и Съветът при премира да бъде отворен за партийни лидери, на мнение е журналистът Александър Симов и добави: “Наясно съм, че вътре можеше да има и сблъсък, но това малко или много щеше да успокои напрежението. В момента излизат политици дават обичайните уверения, че няма никаква заплаха за България. Но според мен реакцията на хората е - "това не е така, сигурно има нещо друго". Вкарването на отделни политически лидери щеше да успокои ситуацията", добави журналистът.

Нидал Алгафари е на мнение, че служебното правителство е показало, че пренебрегва Народното събрание, пренебрегва парламентарната република, пренебрегва всякакви други мнения, освен тези на една определена политическа формация.

“И като видим, че уволниха 25 от 28 полицейски началници, като видим, че уволниха и назначиха 28 областни управители - те създават обстановка за изключително честни избори”, добави Алгафари.

Партията на Радев

Експертите коментираха и партията на Румен Радев.

“Радев отсъства все още. Предполагам утре ще обяви проекта си. Избрал е този символен ден. Дотук пуска съобщения във Фейсбук и то доста рядко. Явно е преценил, че това за него е изгодно, но не е коректно спрямо гражданите. Те очакват каква ще бъде тази партия, кои ще са нейните лица. Може би ще компенсира с активност след обявяването на политическия проект. Но нагнетяването на такова напрежение е нож с две остриета. То може да изиграе добра роля в негова полза. Но хората могат и да се подразнят, защото мина доста време”, на мнение е политологът Даниел Смилов.

Според него забавянето с обявяването на една партия действа нагнетяващо.

“От друга страна то може, и вероятно работи, в полза на Румен Радев предвид изострената обстановка. Зависи на кое хората повече ще се издразнят - от узурпацията на властта от само една партия, която според мен повече дразни хората, защото на власт по служебен начин идват хора, които никога не биха спечелили властта през избори. Според мен залогът на Радев е много добър, тъй като служебният кабинет ежедневно ражда доверие към други партии, но не и към тази, която е взела властта”, на мнение е политологът.