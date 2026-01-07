Времето в Европа доведе до жертви и транспортен хаос

Ниските температури потопиха части от Европа във втори ден на транспортен хаос във вторник, като шестима души загинаха при инциденти, свързани с времето, по време на най-тежката студена вълна на континента досега тази зима.

Откакто живакът падна в понеделник, петима души са загинали във Франция и една жена в Босна, докато обилният сняг и дъжд предизвикаха наводнения и прекъсвания на електрозахранването на Балканите.

В студените дни, които направиха пътищата опасни, трима души загинаха при инциденти, свързани с черен лед в югозападна Франция в понеделник сутринта, съобщиха властите, докато таксиметров шофьор почина в болница в понеделник вечерта, след като автомобилът му излязъл от пътя и паднал в река Марна в района на Париж.

След като близо 40 сантиметра сняг паднаха в босненската столица Сараево през уикенда, жена почина в болница, след като беше ударена от дърво, което се срути под тежестта на снеговалежа в понеделник, според полицията.

Летище Схипхол в Амстердам пък съобщи, че около 600 полета са били отменени през деня, тъй като екипажите са работили по разчистване на пистите и размразяване на самолети, чакащи да излетят. Прогнозира се още снеговалеж през останалата част от седмицата.

Холандската авиокомпания KLM заяви, че ѝ е свършила гликоловата течност, която използва в комбинация с гореща вода за размразяване на самолети преди излитане. Тя заяви, че летищата в цяла Европа се сблъскват с подобни проблеми след дни на минусови температури.

Дори стигането до и от летището извън холандската столица беше борба със замръзналите точки и софтуерен проблем рано сутринта, който хвърли железопътната система на Нидерландия в хаос.

Ограничените железопътни услуги бяха възобновени по-късно сутринта, но маршрутите около Амстердам останаха до голяма степен затворени поради заледените условия, съобщи националната железопътна компания NS на своя уебсайт. Тя призова работещите да "пътуват само ако е абсолютно необходимо".

А онези, които избраха да шофират до работа, също се сблъскаха с проблеми, тъй като комбинацията от сняг и лед затрудни трафика по някои магистрали.

Влажно време в Рим

В Рим седмиците на дъжд, които накараха река Тибър да прелее, отново заглушиха коледните тържества на папа Лъв XIV.

Площад "Свети Петър" беше само частично пълен във вторник, като няколко хиляди души се тълпяха под чадърите си, за да чуят как папата произнася благословията си за Богоявление от лоджията на базиликата "Свети Петър".

Рим е напоен от постоянни дъждове отпреди Коледа, а кметът Роберто Гуалтиери издаде наредба за вторник, ограничаваща обществения достъп до паркове и други зони, изложени на риск от падащи дървета и наводнения.

По-на север сняг засипа Болоня и даде повод за радост на скиорите в Доломитите, въпреки че се прогнозират минусови температури за голяма част от северната и централната част на полуострова през следващите дни.

Температурите падат рязко във Великобритания

Застудяване свали температурата в северните части на Великобритания до минус 12,5 градуса по Целзий през нощта, тъй като снегът наруши железопътния, автомобилния и въздушния транспорт и затвори стотици училища.

Конни надбягвания и футболни мачове бяха отменени поради сняг и слана, а прекъсване на електрозахранването, причинено от лед, затвори метрото в Глазгоу.

Във вторник се прогнозираха до 15 сантиметра сняг за Северна Шотландия, където някои хора вече бяха затрупани от предишни снеговалежи.

Законодателят от Североизточна Шотландия Андрю Боуи заяви, че ситуацията е "критична", призовавайки да бъдат изпратени войници, за да разчистят снега и да доставят храна и медицински консумативи на блокираните хора.

Както обилни снеговалежи, така и проливни дъждове преминаха през балканските страни, придошли реки и създадоха проблеми в трафика и прекъсвания в електрозахранването и водоснабдяването.

В Сърбия някои западни общини въведоха извънредни мерки поради лошо време.

В Босна черният лед спря колите и принуди шофьорите да паркират отстрани на път за планината Бялашница над Сараево във вторник сутринта.

Силен вятър и бурно море удариха адриатическото крайбрежие в Хърватия и Черна гора. Видеозаписи показват как морето залива ваканционните вили на Ада Бояна в южна Черна гора по време на буря.