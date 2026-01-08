F-35 е изправен пред нова заплаха

Досега нито един изтребител Lockheed Martin F-35 Lightning II не е бил свален от вражески огън. Самолетът от пето поколение стелт остава неудържим във въздуха. На земята обаче F-35 е изправен пред голямо разнообразие от заплахи – главно от бюрократичен характер.
Прекъсванията във веригата за доставки след глобалната пандемия от COVID-19 забавиха доставките на части за F-35 и възпрепятстваха завършването на хардуерната и софтуерната надстройка Technology Refresh-3 (TR-3). Това от своя страна доведе до едногодишна пауза в доставките. Установено е също, че самолетът е имал проблеми с работата си в близост до реални гръмотевични бури, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.
Въпреки това, може би най-голямата пряка опасност за F-35 е от пропалестински активисти в Обединеното кралство, където те са извършили „атаки“ срещу фирмите, произвеждащи компоненти за усъвършенствания многоцелеви боен самолет.
Последната се е случила само часове след Нова година, когато маскирани активисти, носещи традиционни палестински забрадки куфия, „нахлуха в обекта на Bruntons Aero Products, в индустриален комплекс извън Единбург“, съобщи британският вестник Telegraph.
Във видеото се вижда как лицата разбиват множество компютърни сървъри и други машини във фабриката. Те също така са нарисували със спрей „Има само един начин това да свърши“ и „Хвърлете Леонардо“ върху оборудването на компанията – последното е препратка към италианската аерокосмическа фирма, която произвежда компоненти за Съвместния програмен офис на F-35 (JPO). Bruntons Aero Products е подизпълнител в програмата, доставящ части на Leonardo и BAE Systems. Шотландската фирма е основана през 1876 г. и днес се фокусира предимно върху аерокосмическия и отбранителния пазар.
„Леонардо често е бил мишена на пропалестински демонстрации в Шотландия. През октомври три групи блокираха входа на фабриката на фирмата, твърдейки, че тя произвежда компоненти за изтребители F-35, които Израел използва при бомбардировките си над Газа“, съобщи още The National.
F-35 също бяха мишена при атака с боя през октомври 2024 г.
Не е ясно дали този скорошен не толкова смел набег срещу Bruntons Aero Products е свързан с инцидент от октомври 2024 г., при който пропалестински поддръжници се опитаха да прекъснат производството на F-35 в Teledyne CML Composites в Бромборо, Уирал, Англия.
Тази атака беше извършена и в подкрепа на палестинците по време на войната в Газа, като протестиращи се катериха по сградата, пробиха дупки в покрива и след това напръскаха производственото оборудване с червена боя, за да символизират „кръвопролитието в Газа“.
Въпреки че иранските системи за противовъздушна отбрана се оказаха ефективни при свалянето на всички изтребители F-35 на израелските военновъздушни сили (IAF) при удари, извършени срещу Ислямската република миналата година, използването на червена боя върху оборудване се оказа по-ефективно при спирането на Lightning II. Малко след инцидента Teledyne призна, че щетите по чистите ѝ помещения могат да спрат производството за период до една година.
Не е ясно дали това действително е повлияло на F-35 на IAF. Teledyne CML Composites обаче произвежда компоненти за системи, доставяни на Украйна, така че действията на Palestine Action вероятно са помогнали само на Кремъл.