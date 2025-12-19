Защо финландски изтребители F-35 се насочват към... Арканзас?

Lockheed Martin официално достави първия F-35A Lightning II на членката на НАТО Финландия на церемония във вторник в съоръжението на аерокосмическия гигант във Форт Уърт, Тексас. През 2022 г. Хелзинки финализира сделка за придобиване на 64 от вариантите за конвенционално излитане и кацане (CTOL) на изтребителя от пето поколение, за да замени остаряващия си флот от F/A-18 Hornet, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

"Финландия е член на НАТО и е поела ангажимент да действа като надежден доставчик на отбранителни ресурси в северния фланг", заяви министърът на отбраната на Финландия Анти Хакянен. "Финландия инвестира сериозно в националния индустриален капацитет чрез индустриално участие. Вярваме, че нашите инвестиции и висококвалифицирана отбранителна промишленост могат да бъдат от полза за програмата F-35 не само на местно, но и на по-глобално ниво."

Финландските военновъздушни сили избраха F-35 за победител в своята програма HX Fighter през декември 2021 г., изпреварвайки произведените от Boeing F-15 Eagle и F/A-18 Super Hornet, френския Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, шведския Saab JAS-39 Gripen и F-16 и F-35 на Lockheed Martin.

Към този месец 20 държави по света са приели на въоръжение или са в процес на придобиване на F-35.

Финландското летателно обучение ще започне следващата година

По-рано този месец Lockheed Martin обяви, че първият F-35, планиран за Финландия, е извършил първия си полет, което проправи пътя за доставката във вторник и за официалното обучение на пилоти, което ще започне следващата година в Съединените щати.

Седем допълнителни финландски F-35 ще бъдат доставени на военновъздушната база на Националната гвардия в Ебинг (ANGB) в Арканзас за обучение на пилоти на финландските военновъздушни сили, преди първата партида F-35 да пристигне в базата на въздушното крило Лапландия до края на 2026 г. Началната оперативна способност (IOC) може да бъде достигната до края на 2027 г., като пълната оперативна способност (FOC) е насрочена за 2030 г., след като въздушното крило Карелия започне да получава своите F-35 през 2028 г.

С течение на времето всички F-35A на финландските ВВС ще бъдат оборудвани и с подобрения Technology Refresh-3 (TR-3), което ще позволи бъдещи актуализации на хардуера на F-35 Block 4. TR-3 разполага с подобрени възможности за електронна война, по-висока изчислителна мощност, по-усъвършенстван процесор и чипсет, както и нови системи за насочване и оръжие.

"Във финландската оперативна среда, оцеляването, смъртоносността и сътрудничеството са наложителни“, добави генерал-майор Тимо Херанен, командир на финландските военновъздушни сили. „F-35 ще осигури несравними възможности във всички тези области и ще донесе на съвсем ново ниво възможности за нашата отбрана. Очакваме с нетърпение началото на операциите с F-35 следващата година."

Финландската индустрия ще подкрепи програмата F-35

Финландската индустрия ще подкрепи и Съвместния програмен офис (JPO) за F-35, като над 30 компании и академични институции във Финландия ще допринесат за глобалната производствена мрежа на самолета. Това включва трансфер на „най-съвременни технологии и експертиза, които насърчават иновациите и растежа във финландския аерокосмически сектор“, обясни Lockheed Martin.

До 2030 г., с рекордна програма от 64 самолета, Финландия ще бъде най-големият оператор на F-35 в Северна Европа.