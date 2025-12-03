F-35 надделява в Канада – как способностите от пето поколение осигуряват превъзходство

Нови вътрешни доклади на канадското Министерство на отбраната, получени наскоро от Radio Canada, предоставиха нова представа за процеса на подбор, проведен по търга на проекта за бъдещи изтребители Future Fighter Capability Project, в който през 2021 г. бяха оценени множество западни типа изтребители. В търга Lockheed Martin F-35A беше избран да замени F-18 Hornet във флота от изтребители на Кралските канадски военновъздушни сили, като френският Rafale и паневропейският Eurofighter бяха дисквалифицирани в ранните етапи, последвани от Boeing F-18E/F Super Hornet, оставяйки само шведските Gripen E/F и F-35 в окончателната оценка. Неотдавнашното напрежение между Канада и Съединените щати поднови призивите към Министерството на отбраната да намали поръчките на F-35 и да обмисли разполагането на комбинация от F-35 и Gripen, въпреки че резултатите от оценката на двата изтребителя показват, че е вероятно флот, изцяло от F-35, да продължи да бъде фаворизиран.

F-35 е получил 57,1 от 60 точки, което представлява 95% от възможните резултати,

в търга, докато Gripen E/F е постигнал само 19,8 точки, което представлява 33%, като характеристиките им се различават особено рязко след прилагане на критериите за оценка на оперативните им показатели. Подобни резултати далеч не са неочаквани, като F-35 е бил фаворизиран с подобни убедителни маржове в последните търгове в Белгия, Финландия и Швейцария и е печелил постоянно всеки търг, в който е участвал, срещу европейски самолети и F-18. Стелт възможностите на изтребителя, усъвършенстваната комбинация от активни и пасивни сензори, възможностите за споделяне на данни и високомощният комплекс за електронна война му осигуряват значително предимство пред изтребителите от четвърто поколение на сравнима цена.

Огромното превъзходство на F-35 над европейските типове изтребители отразява значителните несъответствия в по-широките отбранителни сектори на Съединените щати и европейските страни, както и много по-големия мащаб, в който САЩ провеждат научноизследователска и развойна дейност, който е надминат само от този на Китай. В резултат на това, съвпадайки с канадската поръчка, финландската поръчка показа, че F-18E/F се озова на отчетливо второ място след F-35, като Eurofighter и Rafale изостанаха значително. Поради много значителното несъответствие във възможностите, не само европейските изтребители не успяха да реализират продажби на пазарите, където се предлага F-35, но и европейските държави, произвеждащи тези самолети, самите те все повече са склонни да намалят обществените си поръчки, за да инвестират в F-35. Това осигурява значително по-голяма бойна способност за същата инвестиция, въпреки жертвите, които това доведе до местната индустрия.