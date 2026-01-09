Може ли връзката на Куба с Венецуела да оцелее след свалянето на Мадуро?

На Пето авеню в Хавана, където дърветата и тревните площи остават елегантно поддържани, дори докато останалата част от Куба вехне, билборд пред венецуелското посолство гласи: „Hasta Siempre Comandante“ (До вечността, командире) до огромна снимка на усмихнатия Уго Чавес.

Това е твърдо заявление, че двете нации са свързани „завинаги“. Но тази седмица, след операцията на САЩ за залавяне на наследника на Чавес, Николас Мадуро, тези връзки са в опасност от разпадане, пише The Guardian.

В Куба всяка дискусия се върти около последиците. Може ли островът, който вече е във финансова криза, да преживее оттеглянето на венецуелската подкрепа? Има ли американската администрация план за Куба? Има ли хора в кубинското правителство, готови да се справят със САЩ? На преден план много кубинци се питат: може ли това да се случи тук?

В опитите си да свалят венецуелското ръководство, САЩ вече се бяха озовали в конфронтация с Куба. Хавана традиционно се срамува да признае подкрепата си за сигурността и разузнаването на режима на Мадуро, но трябваше да признае, че 32 кубинци загинаха при американската военна атака срещу Венецуела.

Членове на семействата на загиналите оплакаха близките си в социалните медии. Много от публикациите бързо изчезнаха и не са потвърдени, но пример за това е лелята на 26-годишен служител по сигурността на Министерството на вътрешните работи на име Фернандо Баес Идалго, който си спомня за героите от войните за независимост на Куба от Испания през 19-ти век, известни като мамби: „Той имаше кауза, вярваше в нея, защитаваше я и като мамби падна“, написа тя.

За Мадуро тази подкрепа беше платена с петрол. Той можеше да се довери на кубинците и да разчита на трудно спечелените им знания за борба с американското разузнаване. Опитът да бъде свален от власт през 2019 г., по време на първата администрация на Тръмп, се провали – смята се – защото беше осуетен от кубински агенти.

След това Тръмп засили санкциите на САЩ срещу Куба, но за разлика от държавния си секретар Марко Рубио – син на кубински изгнаници – той винаги е изглеждал по-малко заинтересован от справянето с острова. Въпреки шума и яростта, срещу Хавана са предприети малко директни действия, политика, която изглежда е обобщена в изявлението на президента тази седмица, че няма да е необходима намеса, защото „Куба е готова да падне“.

Една от цените, които Венецуела изглежда ще плати за мир, е спирането на подкрепата си за Куба. Не е ясно какво ниво на подкрепа е имало. Според един експерт „и двете икономики са унищожени и има малко информация“, но със сигурност е имало доставки на петрол. Ужасни прекъсвания на електрозахранването отново се разпространиха над острова в понеделник, но това е така от няколко години.

Друг положителен знак за американските ястреби е, че прехваленото единство на комунистическото правителство на Куба показва признаци на умора. В началото на декември Алехандро Гил, бивш кубински министър на икономиката, беше осъден на доживотен затвор за корупция и, по-стряскащо, за шпионаж. Но все още няма очевидна фигура в Хавана, с която САЩ да правят бизнес.

Междувременно петгодишната партийна конференция на правителството, която трябваше да се проведе тази година, беше отложена. Очакваше се няколко ключови фигури да се пенсионират, ако тя се проведе. Решението за отлагане се дължи на „писмо“ от сега 94-годишния Раул Кастро, брат на Фидел, който остава талисманска фигура в режима четири години след като подаде оставка като лидер на комунистическата партия. Икономическият климат не беше благоприятен, каза той.

Продължават дискусиите за това какво ще се случи в случай на смъртта му.

И все пак малцина биха се обзаложили срещу волята на кубинското правителство да оцелее, въпреки страданията на своя народ.

Куба се озова фалирала и изтощена веднъж преди това, след тридесетгодишната война за независимост на Испания през 19 век. След това американски войски, водени от Теодор Рузвелт – герой на настоящия американски президент – нахлуха, изтласквайки кубинските лидери за независимост настрана. Последвалото търговско превземане на острова в крайна сметка доведе до революцията на Кастро през 1959 г.

Когато не рекламират кубинска и венецуелска солидарност, билбордовете в Куба атакуват тормоза от страна на САЩ. 60-годишното американско ембарго остава най-добрият аргумент, който кубинското правителство има за всяка трудност – дори за тези, които очевидно се дължат на собственото му лошо управление.

Сред кубинците има надежда, че властите ще използват този момент, за да коригират политиката си – нещо, което традиционно не правят.