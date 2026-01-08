Американка уби чичо си, защото ѝ казал... да сготви

Жена от Тексас е задържана, след като според полицията е намушкала смъртоносно чичо си, след като той ѝ казал да започне да готви. Ашли Мари Сибеналър е била задържана на 3 януари и обвинена в убийство по подозрения, че е намушкала фатално чичо си, Тони Върнън Греъм, на 26 декември в дома, който двамата споделяли във Форт Уърт, Тексас.

В арестен документ,изпратен на People от Полицейското управление на Форт Уърт, се посочва, че 64-годишният Греъм е живеел със Сибеналър, на 32 години, в хола на къща, която делели с още двама съквартиранти към момента на смъртта му. Една от съквартирантките казала на полицията, че е чула Греъм и племенницата му да се карат, преди да влезе в банята да се изкъпе, според документа.

Когато се върнала в хола, тя намерила Греъм намушкан на пода, се твърди в документа. Междувременно окървавената Сибеналър седяла мълчаливо на дивана наблизо, пише още в арестния документ. Съквартиранката казал на полицията, че е преместил окървавения нож, намерен на земята, на близка маса. Греъм скоро бил обявен за мъртъв на място, след като пристигнали полицаите.

Първоначално Сибеналър била разпитана от полицията в дома, но служителите отбелязали, че в този момент тя не изглеждала способна да разговаря с тях. Вместо това, според документа, тя комуникирала с разследващите, като изписвала отговорите си на лист хартия.

"Полицаите първоначално смятали, че тя не говори", се казва в полицейския документ.

Според полицията обаче при последващо интервю с разследващи на 30 декември Сибеналър вече изглеждала способна да общува много по-вербално. По време на това интервю тя първо отрекла да е намушкала чичо си, но малко след това уж признала, че го е нападнала с нож, твърдейки, че той пръв я е намушкал в устата, пише още в предоставените документи. Разследващите обаче не открили видими наранявания в или около устата на Сибеналър, които да съответстват на прободна рана, се посочва в арестния документ.

Ашли споменала, че Греъм я вбесил след като ѝ казал, че трябва да започне да готви.

След интервюто полицаите не арестували Сибеналър и ѝ позволили да се върне у дома, въпреки предполагаемото признание. Но на 2 януари, според документа, един от съквартирантите на Сибеналър се обадил в полицията и заявил, че предполагаемата убийца стои пред спалнята им с нож, което го кара да се чувства в опасност. На следващия ден полицията издала заповед за арест и впоследствие Сибеналър била задържана на 3 януари.

В момента Сибеналър е задържана по едно обвинение за убийство, сочат регистрите на затвора в окръг Тарант, цитирани от People. По данни от тях тя е задържана без право на гаранция.