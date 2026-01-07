Американец бе убит по време на скандал за паркомясто

Баща на три деца беше застрелян смъртоносно след евентуален спор за място за паркомясто на Target в щата Джорджия. Полицията в Савана съобщава, че е реагирала на сигнал за стрелба в района на магазина в неделя, 4 януари. Жертвата е получила множество огнестрелни рани и по-късно е била обявена за мъртва в болница, посочват от полицията.

30-годишният Тайлър Лин впоследствие е арестуван и обвинен в убийство и утежнено нападение във връзка със стрелбата, съобщават от полицията. По данни на властите той е останал на мястото след инцидента. Към момента не е ясно дали е подал възражение по обвиненията или е наел адвокат.

People съобщава, че жертвата е идентифицирана като Матю Трейуик - баща на три малки деца.

В публикация във Facebook кметът на Савана Ван Джонсън твърди, че стрелбата е станала по време на "предполагаем спор за паркиране".

"Сърцата ни са с близките и семейството на жертвата. Никакъв спор за паркомясто - или за каквото и да било - не трябва да завършва със загуба на човешки живот", казва Джонсън.

Работодателят на Трейуик, Vaden Automotive, заявява, че компанията е "съкрушена" от загубата му.

Създадена е и GoFundMe кампания в подкрепа на съпругата на Трейуик и трите им деца, която е събрала над 85 000 долара.

Убиецът му е ветеран от армията на САЩ и е служил в периода 2015-2023 година.