Военноморските сили на Съединените щати официално направиха значителна промяна в съществуващия си договор с Raytheon Missiles and Defense за производството на 350 тактически крилати ракети Tomahawk Block V.

Това означава, че договорът вече ще бъде на стойност 785,2 милиона долара. Със сигурност това е така необходимо развитие. Съединените щати разчитат в голяма степен на крилати ракети „Томахоук”.

И все пак, от началото на войната в Украйна, арсеналът на американските военни от тези оръжия намалява много по-бързо, отколкото Америка може да ги попълни. Честно казано, изчерпването на тези критични – скъпи – оръжия започна много преди войната в Украйна. Просто войната в Украйна, с високия си оперативен темп и изключителното ниво на ангажираност към Украйна, което американските военни имат, гарантира, че оръжията ще бъдат изчерпани дори по-бързо, отколкото вече бяха изчерпани, пише Брандън Вайхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

Миналата година генералният секретар на НАТО Марк Рюте разбираемо се оплака, че руската отбранителна индустриална база е в състояние да произвежда на всеки три месеца това, което цялата отбранителна индустриална база на НАТО може да произведе за цяла година. Производството на „Томахоук” отразява тази обща тенденция.

Въпреки че повече данъчни долари са депозирани в банковите сметки на вече прекалено платените американски отбранителни фирми, скоростта, с която се попълват „Томахоук“-тата, е много по-бавна от скоростта, с която се изразходват.

Има невероятен брой проблеми с веригата за доставки на тези оръжия в Америка. Пречките царуват, особено за неща като важните ракетни двигатели, които формират задвижващата система за крилатата ракета „Томахоук“.

Пентагонът се опитва да преодолее недостига на ракетни двигатели, като позволява на малки стартиращи компании, като „Андуриъл“, да се включат по-активно в тяхното производство. И все пак това решение не е панацея за общите проблеми на отбранителната индустриална база.

Изграждането на нов „Томахоук“ може да отнеме до 18 месеца поради сложните системи, които са в основата на ракетата.

Всъщност повечето оценки показват, че производството и доставките на нови „Томахоук“ намаляват. Служители на Пентагона твърдят, че разширеният договор в крайна сметка ще помогне за преодоляване на забавените темпове на производство и доставки. Но хвърлянето на пари за решаване на проблеми рядко решава действителните усложняващи фактори, причиняващи проблема.

Производственото забавяне е поразително, особено като се има предвид фактът, че от 2022 г. насам американските военни са изразходвали 15 години запаси за пет години. Допълнително безпокойство е, че около 50-90 нови ракети „Томахоук“ едва се произвеждат всяка година.

Това е неустойчиво, предвид търсенето на американските запаси от „Томахоук“. Ако всичко върви по план с разширения договор, ще минат години, преди да се реализира пълният потенциал на договора - и американските сили, по-специално ВМС, отново да могат да разполагат с надежден запас от тези ключови оръжия.

Тази криза на националната сигурност изисква повече от хвърляне на купища данъци върху проблема. Вместо това, ръководството на САЩ трябва драстично да намали ангажимента си към причините за това изчерпване – например в Европа и Близкия изток – и да се концентрира върху постигането на мир. След като в тези райони бъде възстановен действителен мир, след като Съединените щати направят крачка назад, те могат отговорно да попълнят загубените си запаси от критични оръжия.