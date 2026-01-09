Кирил Дмитриев, специалният пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на чужденстранните инвестиции, напомни на ръководителя на външната политика на ЕС Кая Калас, че няма системи за противовъздушна отбрана, способни да прехванат "Орешник".
"Кая [Калас] не е много умна или знаеща (добре осведомена), но дори тя би трябвало да знае, че няма противовъздушна отбрана срещу хиперзвуковата ракета "Орешник" със скорост от 10 Маха", написа Дмитриев в X, коментирайки забележките на Калас след удара с "Орешник" от руските въоръжени сили.
Kaja is not very bright or knowledgeable, but even she should know that there are no air defenses against the Oreshnik hypersonic Mach 10 missile. https://t.co/gHRNcB6pH6— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 9, 2026
По-рано руското Министерство на отбраната заяви, че е извършило масиран удар по критични украински цели, включително с ракетния комплекс "Орешник", в отговор на декемврийската атака на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област. Министерството заяви, че целите на удара са постигнати, припомня агенция ТАСС.
Малко след поста си за Кая Калас Кирил Дмитриев сподели и цитат от италианския премиер Джарджа Мелони: "Вярвам, че е дошло времето Европа да говори с Русия — италианският премиер Джорджа Мелони. Уважителният диалог винаги е добър", написа в нов пост в Х специалният пратеник на руския президент.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
JUST IN: I believe the time has come for Europe to speak with Russia — Italian PM Giorgia Meloni
Respectful dialogue is always good. 🕊️— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 9, 2026