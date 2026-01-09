IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 109

Кирил Дмитриев с критика към Кая Калас: Не е много умна

По-рано Калас коментира руската атака над Киев

09.01.2026 | 18:40 ч. 11
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Кирил Дмитриев, специалният пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на чужденстранните инвестиции, напомни на ръководителя на външната политика на ЕС Кая Калас, че няма системи за противовъздушна отбрана, способни да прехванат "Орешник".

"Кая [Калас] не е много умна или знаеща (добре осведомена), но дори тя би трябвало да знае, че няма противовъздушна отбрана срещу хиперзвуковата ракета "Орешник" със скорост от 10 Маха", написа Дмитриев в X, коментирайки забележките на Калас след удара с "Орешник" от руските въоръжени сили.

По-рано руското Министерство на отбраната заяви, че е извършило масиран удар по критични украински цели, включително с ракетния комплекс "Орешник", в отговор на декемврийската атака на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област. Министерството заяви, че целите на удара са постигнати, припомня агенция ТАСС.

Малко след поста си за Кая Калас Кирил Дмитриев сподели и цитат от италианския премиер Джарджа Мелони: "Вярвам, че е дошло времето Европа да говори с Русия — италианският премиер Джорджа Мелони. Уважителният диалог винаги е добър", написа в нов пост в Х специалният пратеник на руския президент.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кирил Дмитриев Кая Калас Орешник руски удар Киев войната в Украйна Европа Русия разговори
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem