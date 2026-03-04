Костадинов плаши: Има опасност Иран да изстреля ракети срещу България

Спешно свикване на Консултативен съвет по национална сигурност заради войната в Близкия изток от президента Илияна Йотова поиска лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов.

Депутатът предупреди, че съществува реален риск за националната сигурност на страната и възможен ракетен удар от страна на Иран срещу нас заради американските самолети на летището в София.

“Военният министър лъже – няма учение нито на НАТО, нито на американската армия. Има военни действия на САЩ, в които участват тези самолети, които се намират на летището в София“, заяви Костадинов в кулоарите на НС.

Лидерът на “Възраждане” обясни, че “ако нещо се случи на наша територия“, няма да обвинява правителството на САЩ, нито иранците, а единствено служебния кабинет на Андрей Гюров, който е позволил България да се превърне в плацдарм срещу Иран.

Костадинов даде пример с Кипър, която, въпреки че е държава от ЕС, бе ударена от Иран.

Костадинов даде и друг пример с Испания, която отзова американските самолети.

“Имайте предвид, че поне според информацията, с която ние разполагаме иранците нямат толкова далекобойни ракети, които да стигат до Испания. Още повече, че в Испания американските самолети бяха в две военни бази, а в София се намират на Летище София, откъдето излитат всекидневно самолети", добави той и обвини в лъжа служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, който многократно заяви, че става въпрос за съвместни учения и за охрана на Източния фланг на НАТО.

“Затова настоявам служебната президентка да си влезе в правомощията и да свика Консултативен съвет по национална сигурност, защото информацията, с която разполагаме в момента, е такава, че се проучва с какъв медицински потенциал разполагаме, за да можем да отговорим на нещо. В момента се случва нещо много опасно“, каза още Костадинов.