IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 39

Виктор Папазов се закле като депутат от “Възраждане“

Той заема мястото на починалия Славчо Крумов

04.03.2026 | 10:35 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Нов народен представител положи клетва в Народното събрание. Това е Виктор Папазов, който заема мястото на починалия внезапно Славчо Крумов от ПГ на “Възраждане”.

В началото на днешния пленарен ден депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Крумов. За кончината му съобщи лидерът на “Възраждане“ Костадин Костадинов на 1 март. 

Свързани статии

Виктор Папазов вече беше народен представител в 51-ото Народно събрание от 25 МИР. Преди около година обаче мандатът му беше прекратен извънредно. Това се случи след решението на Конституционния съд да касира частично изборите през октомври 2024 г. заради нарушения в различни секции в страната.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Народно събрание народени представители Възраждане Славчо Крумов нов депутат Виктор Папазов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem