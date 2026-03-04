Виктор Папазов се закле като депутат от “Възраждане“

Нов народен представител положи клетва в Народното събрание. Това е Виктор Папазов, който заема мястото на починалия внезапно Славчо Крумов от ПГ на “Възраждане”.

В началото на днешния пленарен ден депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Крумов. За кончината му съобщи лидерът на “Възраждане“ Костадин Костадинов на 1 март.

Виктор Папазов вече беше народен представител в 51-ото Народно събрание от 25 МИР. Преди около година обаче мандатът му беше прекратен извънредно. Това се случи след решението на Конституционния съд да касира частично изборите през октомври 2024 г. заради нарушения в различни секции в страната.