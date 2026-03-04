Не Росен Желязков, а Карина Караиванова може да заеме мястото на Гюров в БНБ

Рокада на финалната права. Няма бившият премиер Росен Желязков да е предложението на гуверньора на Българската народна банка (БНБ) за подуправител.

Това твърди ФОКУС, позовавайки се на сигурни източници.

Първоначалните предположения бяха, че за поста подуправител на БНБ ще бъде предложен Желязков, но явно планът се е променил в последните минути.

Свързани статии Росен Желязков става подуправител на БНБ?

Росен Желязков става подуправител на БНБ?

Вместо него Димитър Радев ще предложи Карина Караиванова. През 2018 година тя бе председател на Комисията за финансов надзор (КФН). Била е заместник-финансов министър през 2012 година.