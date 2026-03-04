IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 39

Не Росен Желязков, а Карина Караиванова може да заеме мястото на Гюров в БНБ

Планът се е променил в последните минути

04.03.2026 | 11:01 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Рокада на финалната права. Няма бившият премиер Росен Желязков да е предложението на гуверньора на Българската народна банка (БНБ) за подуправител.

Това твърди ФОКУС, позовавайки се на сигурни източници.

Първоначалните предположения бяха, че за поста подуправител на БНБ ще бъде предложен Желязков, но явно планът се е променил в последните минути.

Свързани статии

Росен Желязков става подуправител на БНБ?

Вместо него Димитър Радев ще предложи Карина Караиванова. През 2018 година тя бе председател на Комисията за финансов надзор (КФН). Била е заместник-финансов министър през 2012 година.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Карина Караиванова БНБ Росен Желязков Андрею Гюров
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem