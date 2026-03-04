Запрянов разреши преминаването на чужди въоръжени сили през въздушното ни пространство

Председателят на парламента Рая Назарян обяви, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил Народното събрание, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.

Уведомленията са предоставени на комисията по отбрана.

Издадените заповеди са в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗППТРБСЧВС).

Съгласно закона министърът на отбраната има правомощието да разрешава преминаването и пребиваването на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства както през въздушното пространство, така и на територията на страната. След издаването на заповедите законът изисква уведомяване на Народното събрание, като информацията се предоставя на комисията по отбрана за контрол и прозрачност. Целта е присъствието на чужди военни сили да бъде регламентирано и в съответствие с националните интереси.

Всички съюзнически и чужди сили са длъжни да спазват законодателството на страната.

Наскоро на брифинг Запрянов заяви: "България категорично няма да се включи във военни операции, свързани с ескалиращото напрежение между Израел, Съединените щати и Иран. Дейността на Военновъздушните сили (ВВС) и присъствието на американски военни у нас продължават в нормалния си ритъм.

Родните военни структури остават фокусирани единствено върху своите стандартни задължения в рамките на Алианса. Министърът беше категоричен, че действията на армията ни не са обвързани с конфликта в Близкия изток.