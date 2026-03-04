Погребението на аятолах Хаменей започва тази вечер

Иранците ще се сбогуват с покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей на церемония в Техеран късно в сряда, съобщи висш ирански служител пред държавните медии, цитиран от Ройтерс.

Ръководителят на Иранския съвет за разпространение на исляма заяви, че церемонията по сбогуването ще продължи три дни, а погребалната процесия ще бъде обявена по-късно.

Обществеността ще може да отдаде почитта си към тялото на покойния върховен лидер Али Хаменей в молитвената зала "Имам Хомейни“ в Техеран. Церемонията започва от 22:00 часа местно време.

"Мосала (молитвената зала) ще приема посетители и скъпите хора могат да присъстват и да участват в прощалната церемония и да отбележат отново силно присъствие“, споделят запознати с процесията.

Иранският лидер Али Хаменей, който основаваше желязното си управление на Иран на враждебност към САЩ и Израел, беше убит в събота на 86-годишна възраст при въздушни удари от Израел и САЩ, според иранските държавни медии.

На 28 февруари беше започната съвместна военна операция от Съединените щати и Израел срещу Иран. В рамките на операцията бяха нанесени удари по ключови градове, включително столицата Техеран. В резултат на тези удари, Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, загина, докато изпълняваше служебните си задължения.

По-късно смъртта му е официално потвърдена от иранските държавни медии. По време на същата военна операция бяха регистрирани и други значителни загуби. На 28 февруари, 79-годишната Мансурех Ходжасте Багерзаде, съпругата на аятолах Хаменей, почина от получените рани. Освен това, началник-щабът на Въоръжените сили на Иран, Абдолрахим Мусави, също бе убит.