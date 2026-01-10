IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Минималната пенсия в Турция става 400 евро

Меджлисът ще гласува увеличение от 62 евро

10.01.2026 | 10:58 ч. 17
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Минималната пенсия в Турция ще бъде увеличена на 20 хиляди турски лири, които се равняват на близо 400 евро. Предложението беше внесено в Меджлиса на Република Турция от управляващата Партия на справедливостта и развитието и ще стане факт след гласуване на промени в Закона за социалното осигуряване и основното здравно осигуряване. 

От информацията, публикувана на официалния сайт на Меджлиса, става ясно, че минималната пенсия в Турция ще бъде увеличена от 16 881 турски лири на 20 000 турски лири или с 3119, които се равняват на 62 евро. Според председателя на парламентарната група на Партия на справедливостта и развитието Абдуллах Гюлер, цитиран от турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, промяната ще засегне 4,1 млн. турски граждани. 

Председателят на основната опозиционна партия в Турция  Народнорепубликанската партия Йозгюр Йозел обаче разкритикува размера на увеличението. В профила си във фейсбук той попита къде отиват парите на хората и цитира данни, според които средствата за други дейности са в пъти повече. Сред тях той открои плащанията по лихвите на държавния дълг, определяйки ги като едни от най-високите в историята, прилагане на по-благоприятни условия за по-богатите спрямо по-бедните и дори гаранционните плащания за преминаване по пътищата и мостовете. 

„В това тъмно управление има пари за богатите, но не и за пенсионерите. Има гаранционни плащания за използването на пътищата, но не и гаранции за препитанието на пенсионерите. Хей, Ердоган, ако през 2026 г. няма да има препитание, ще има избори“, написа Йозгюр Йозел. 

Опозиционният лидер подчерта, че партията му ще продължи да подкрепя пенсионерите и да отстоява правата им Меджлиса. 
(Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

минимална пенсия Турция Меджлис
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem