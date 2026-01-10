Минималната пенсия в Турция става 400 евро

Минималната пенсия в Турция ще бъде увеличена на 20 хиляди турски лири, които се равняват на близо 400 евро. Предложението беше внесено в Меджлиса на Република Турция от управляващата Партия на справедливостта и развитието и ще стане факт след гласуване на промени в Закона за социалното осигуряване и основното здравно осигуряване.

От информацията, публикувана на официалния сайт на Меджлиса, става ясно, че минималната пенсия в Турция ще бъде увеличена от 16 881 турски лири на 20 000 турски лири или с 3119, които се равняват на 62 евро. Според председателя на парламентарната група на Партия на справедливостта и развитието Абдуллах Гюлер, цитиран от турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, промяната ще засегне 4,1 млн. турски граждани.

Председателят на основната опозиционна партия в Турция Народнорепубликанската партия Йозгюр Йозел обаче разкритикува размера на увеличението. В профила си във фейсбук той попита къде отиват парите на хората и цитира данни, според които средствата за други дейности са в пъти повече. Сред тях той открои плащанията по лихвите на държавния дълг, определяйки ги като едни от най-високите в историята, прилагане на по-благоприятни условия за по-богатите спрямо по-бедните и дори гаранционните плащания за преминаване по пътищата и мостовете.

„В това тъмно управление има пари за богатите, но не и за пенсионерите. Има гаранционни плащания за използването на пътищата, но не и гаранции за препитанието на пенсионерите. Хей, Ердоган, ако през 2026 г. няма да има препитание, ще има избори“, написа Йозгюр Йозел.

Опозиционният лидер подчерта, че партията му ще продължи да подкрепя пенсионерите и да отстоява правата им Меджлиса.

(Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)