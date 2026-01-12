IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Скопие осъди инцидента с посегателството срещу българското посолство

МВнР на РСМ съобщи, че компетентните служби работят по изясняване на случая

12.01.2026 | 08:22 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония осъди „инцидента, при който неизвестно лице счупи стъклото на сградата, в която се помещава посолството на Република България в Скопие”, пишат медиите в страната.

Според съобщението от МВР в Северна Македония, което беше публикувано на фейсбук страницата на институцията, „чрез системата за видеонаблюдение служителят по сигурността на посолството (на България) е забелязал повреда на стъклото на входната врата на обекта”. 

„Според установеното до момента повредата е причинена от лице, което към момента е в неизвестност, което е повредило стъклото на входната врата с удар с ръка. На мястото на инцидента са предприети съответни полицейски мерки, а компетентните служби работят по изясняване на случая и установяване на всички обстоятелства, свързани с инцидента. Вземат се мерки за пълно изясняване на случая”, съобщиха от вътрешното министерство в Скопие. 

По-рано вчера от българското министерство на външните работи определиха случилото се като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения и настояха „компетентните власти в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им”.

На официалната си страница във фейсбук от посолството на България в Скопие публикуваха видео от охранителните камери, на кадри от което се вижда случилото се.

"Липсата на наказания продължава да насърчава извършителите. Насажданата омраза и постоянните лъжи продължават да насърчават извършителите", написаха от българското посолство в Скопие. 
(Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова)

 

Северна Македония посолство счупено стъкло
