Повече от футбол: Как "замръзналият" фен Мишел Нкука засенчи Купата на Африка ВИДЕО

Мишел Нкука Мболадинга се превърна в истинска сензация по време на Купата на Африка по футбол. Известен още и с прякора "Лумумба", конгоански футболен фен стои неподвижно по време на мачовете на националния отбор на ДР Конго.

Всъщност той го прави от 2013 г., но едва сега социалните мрежи го превърнаха в поп икона.

Нкука е на 49 години, по време на мачовете Кука стои неподвижно през целите 90 минути, често на малка платформа. Той вдига дясната си ръка към небето, имитирайки позата на статуята на Патрис Лумумба в Киншаса. Обикновено носи костюм в цветовете на конгоанското знаме (синьо, жълто и червено), а прическата и очилата му са в стила на 60-те години.

В интервюта Нкука заявява, че позата му е почит към Лумумба и символизира ценностите достойнство, свобода и национален суверенитет.

По време на Купата на африканските нации през 2025 г. неподвижното присъствие на Нкука на трибуните привлече вниманието на международните медии. Онлайн често го наричат "внукът на Лумумба".

Когато ДР Конго загуби с 1:0 от Алжир след продълженията на осминафиналите, Мболадинга, плачейки, падна в тълпата в последната си изява. Скоро след това алжирският играч Мохамед Амин Амура беше критикуван за това, че празнуваше, имитирайки Мболадинга и падайки на земята, сякаш статуята беше съборена. По-късно той се извини в социалните медии, признавайки, че не е разбрал истинското значение и историята на жеста на феновете на ДР Конго и че „просто се е шегувал“. Футболният отбор на Алжир също се извини на Нкука Мболадинга, преди той да напусне Мароко, като му подари фланелка с надпис „Лумумба“ на гърба.

Кой е Лумумба?

Патрис Лумумба е антиколониален водач и първият законно избран министър-председател на Демократична република Конго (тогава Република Конго-Леополдвил). В току-що станалата независима, но обхваната от хаос Република Конго, Съветският съюз и КГБ се намесват в полза на избрания министър-председател Патрис Лумумба.

Антикомунизмът се превръща в значителна част от политиката на САЩ и ЦРУ предоставя оръжия и тайна подкрепа на прозападния Жозеф Касавубу и неговия подчинен Жозеф Мобуту. Междуособните борби приключват през 1960 г. когато Касавубу и Мобуту отстраняват Лумумба и превръщат страната (по-късно позната като Заир) в автокрация, която остава нестабилна дълго време след приключването на мандата на Айзенхауер.

Лумумба е убит при неизвестни обстоятелства на 17 януари 1961 г.

Мобуту убива Лумумба малко след отстраняването му от власт и мнозина считат, че ЦРУ, в лицето на тогавашния директор Алън Дълес и Сидни Готлиб – главен химик и специалист по отровите в ЦРУ, е подпомогнало Мобуту в планирането и изпълнението на убийството.

След разсекретяване на редица файлове на ЦРУ се установява, че тогавашният президент на САЩ Айзенхауер дава нареждане на директора на ЦРУ да се ликвидира Лумумба.