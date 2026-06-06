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Броят на жертвите от катастрофата в София нарасна до четири

Над 10 души пострадаха вчера в тежкия инцидент

06.06.2026 | 18:18 ч. Обновена: 06.06.2026 | 18:19 ч. 46
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Още един от пострадалите в тежката катастрофа в София почина, жертвите вече са четири, съобщава bTV. След инцидента пациентът е бил настанен в болница "Света Екатерина". Той е бил пътник в един от автомобилите, участвали в катастрофата.

Един човек почина вчера в тежкия инцидент на "Челопешко шосе" - мъж на 27 години, роден в Индия. В произшествието участваха три коли и автобус на градския транспорт  По-късно вечерта един от пострадалите също издъхна - 31-годишен мъж, също чужденец, койтобеше приет в ИСУЛ.

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Днес по-рано беше съобщено и за трета жертва, издъхнала в Окръжна болница "Света Анна".

Над 10 души пострадаха вчера в тежкия инцидент, седем от които бяха в критично състояние. Тежко ранените бяха откарани във ВМА, ИСУЛ, "Пирогов" и "Св. Анна", съобщиха от Спешна помощ.

Разследването по случая продължава.

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