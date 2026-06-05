Скандални разкрития: НДК натрупало 48 млн. евро загуби, а директорът със заплата от 14 хил. евро на месец

Министърът на културата Евтим Милошев оповести на пресконференция скандални разкрития относно управлението на Националния дворец на културата. По думите му към 31 декември 2025 година НДК е с над 48 млн. евро непокрита счетоводна загуба. Спрямо 2024 година загубата за 2025 година се е увеличила с 502%.

"Налице е тенденция за намаляване на собствения капитал на дружеството, тенденция за увеличаване на разходите за външни услуги, за персонал и на други разходи без обосновка", обяви Милошев и припомни, че НДК е 100% държавно дружество.

"Дружеството е на загуба от 49 млн. евро, но въпреки това от ръководството ми бе съобщено, че държавата не отговаря за задълженията на дружеството, а то само поема финансовия риск за дейността си... Не разбирам! Как така не се носи отговорност за нещо, което е държавно имущество?! В това дружество е апортиран целият сграден фонд на националния ни символ, не само в културата. И изведнъж се управлява от Съвета на директорите, от петима човека", коментира министър Милошев.

Той съобщи, че към 31 март 2026 година, спрямо същия период на предходната година, графата "Други разходи" е приблизително 1,2 млн. евро.

"Финансовото състояние на дружеството има структурен проблем. Загубите обезценяват активите на дружеството, тоест с тази загуба се обезценява НДК, което е много тревожно", добави Евтим Милошев.

Въпреки тежкото финансово състояние на НДК, министърът информира, че не така седи въпросът с възнагражденията на членовете от Управителния съвет. От думите му стана ясно, че в последните години те не са се удвоили, а утроили и това е в разрез със закона. Според Милошев има незаконосъобразен протокол, подписан от заместник-министъра на културата доц. Тодор Чобанов (по това време министър е Мариан Бачев - бел. ред.) от 5 август 2025 година, е било изменено правилото за формиране на заплата, за да може да нараснат заплатите на ръководството на НДК.

През 2025 г. петимата членове са взели възнаграждения на общо стойност над 304 000 евро, докато през 2023 г. те са били в размер на над 103 000 евро

По думите му Андрияна Татарова, която е изпълнителният директор на НДК, взима месечна заплата от близо 14 000 евро, плюс ежемесечни ваучери за храна на стойност 102 евро.

Евтим Милошев обясни още, че Съветът на директорите сам е определял възнагражденията си, което е било незаконосъобразно. По думите му месечните възнаграждения на органите на управление се определят чрез бална оценка, но методологията е била така изменена, че възнагражденията им непрекъснато да нарастват, за да достигнат днешните си стойности.

"При постоянно увеличаваща се загуба, възнагражденията растат", заяви Милошев и съобщи, че още следващата седмица ще издаде заповед решението на доц. Чобанов за формиране размера на заплатите, да бъде отменено.

Милошев съобщи, че ще назначи прокурист в дружеството, който ще управлява заедно с изпълнителния директор.