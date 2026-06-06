Писмо от Зеленски до Путин: това не е просто текст, а психологическо оръжие

Украинският президент изпраща послания до Тръмп, предлага мир на руския народ и се обръща към елита на страната, заобикаляйки нейния лидер, на когото предупреждава: „Умората от вас само ще нараства“

Володимир Зеленски изпрати две писма през последната седмица, пише El Mundo. Първото беше почти молба и беше адресирано до Доналд Тръмп, от когото поиска по-голяма бързина при продажбата на ракети „Пейтриот“ за защита на украинските градове. Във второто, публикувано в четвъртък, номиналният адресат е Владимир Путин, макар че има много повече реални адресати. Това също не е обичайно послание: по-скоро е писмо за психологическа война, маскирано като предложение за мир.

Въпреки че писмото е предложение за лична среща между Путин и Зеленски в неутрална страна, в Киев знаят, че реалните шансове са малки, тъй като руският автократ от години делегитимира украинския президент, наричайки го "нацист" и "наркоман". А Путин знае, че не може да седне на масата с човека, когото е очернял, защото ще загуби огромно количество доверие.

Но целта не е тази.

Зеленски иска да напомни на руснаците, че страната им се изтощава и че тяхната история за напредъка и победите е само пропаганда, че светът се уморява от нея и че времето тече срещу тях.

Позоваването на бунта на Вагнер през 2023 г., на зависимостта от Северна Корея и Китай за възвръщането на региона Курск и на факта, че Путин вече няма пари да купува лоялност, е пряко послание към обкръжението на Кремъл: корабът потъва, а капитанът няма решение. Това е прикрита покана към неподчинение или дворцов преврат. Това не е дипломатическо писмо: това е неудобно огледало.

"След 26 години на власт възрастта започва да си казва думата. И с времето умората от вас само ще нараства".

Това не е послание към Путин, а към онези, които го заобикалят.

Зеленски изброява с точност ежедневните несправедливости на руското правителство спрямо неговите граждани: недостиг на бензин, растящи цени, ограничения, украински дронове в небето, прекъсвания на интернет и течаща мобилизация. Той не му говори като на враг, а като на жертва на същия режим. Фразата „руснаците също биха отговорили положително на мира“ е пряк намек към руското обществено мнение, предназначен да циркулира в социалните мрежи, които са извън контрола на Кремъл. Най-добрата новина за Украйна би била писмото да бъде прочетено масово в Русия, за да се научат факти, чието публикуване там е забранено от цензурата.

Откакто за втори път дойде на власт, в Киев са наясно, че Путин поддържа пряка връзка с президента на САЩ, за да му разказва за войната през руската нагласа за непобедима армия. След руското затъване през 2025 г. Зеленски иска да пренасочи разказа към реалистични позиции, според които войната е безсмислена месомелачка, в която големи пробиви вече са немислими, а Путин постепенно губи подкрепата си. Украинският лидер също така иска да даде ясно да се разбере, че все още има карти в ръка. Има две много точни препратки към Тръмп.

Настояването, че Европа трябва да бъде част от преговорния процес и от гаранциите за сигурност, е пряк отговор на онези в Брюксел, които се страхуват да не бъдат изключени от каквото и да е споразумение между Вашингтон и Москва.

Писмото е написано с цел да стане вирусно. То не е било изпратено по обичайните дипломатически канали, както призна самият Сергей Лавров, руският външен министър, който отрече този документ да е бил получен на хартия. Тя е публикувана в X, като е използван директен тон, а не дипломатически език. В нея са посочени конкретни цифри, личното унижение на Путин: всичко е премерено за заглавията и социалните мрежи в Европа и Америка. Това е документ, предназначен да бъде прочетен на телефоните на милиони хора, преди да стигне до Кремъл. Най-важното послание е в тази форма: една скрита, но недвусмислена заплаха: ако Путин не сложи край на войната, Украйна ще работи за ускоряване на вътрешния колапс на неговия режим.