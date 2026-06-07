"Опера на площада" се отменя, връщат парите за билети

Софийска опера и балет отменят всички спектакли от летния фестивал "Опера на площада", които бяха предвидени за това лято на площад "Св. Александър Невски". Между 9 юли и 9 август там трябваше да има общо 13 представления на "Селска чест", "Палячи", "Клетниците", "Рилският пустинник" и "Турандот"

"Принудени сме поради наложените финансови ограничения във връзка с липсата на приет държавен бюджет за 2026 г.", посочват от Софийската опера и изразяват своите извинения към почитателите на това изкуство, цитирани от bTV.

Тези, които имат билети за фестивала, могат да изберат как да бъдат компенсирани в срок от 11 юни до 31 юли. Освен възстановяване на пълната сума, платена за място в "Опера на площада", зрителите имат възможност и да заменят пропуските с такива за друг спектакъл от предстоящата програма на Операта.

Ако цената на новите места е по-ниска от тази на билетите им, ще бъде възстановена разликата в брой. В случай че си изберат места на по-висока цена, ще доплатят разликата. Може също и да се издаде ваучер с 6-месечна валидност, чиято стойност да се използва за който и да е предстоящ спектакъл в афиша на Операта, уточняват оттам вариантите.

"Необходимо е да представите принтирани електронни билети или билети с касов бон на билетната каса на ул. "Врабча" № 1 в София. Замяната е абсолютно безплатна в горепосочения срок и няма да бъдат удържани, каквито и да било такси", посочват от Софийската опера и балет.

Това не е първият случай, когато Софийската опера се отказва от зрелищните си спектакли на открито заради липса на държавно финансиране. През миналото лято културната институция се оттегли от провеждането на "Опера на върховете" в Белоградчик, пише Сега.

Посочените причини бяха липса на навременно финансиране от страна на Министерството на културата, както и координация с общината. В крайна сметка фестивалът се състоя, като шест оперни представления на Белоградчишките скали изнесе Русенската опера, а в останалите вечери имаше и концерти с фолклор, поп и рок.