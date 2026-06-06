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Двама индийци са загинали в катастрофата, джигитите ги чака дълъг затвор

Със сигурност е имало гонка

06.06.2026 | 12:07 ч. Обновена: 06.06.2026 | 12:23 ч. 39
Двама индийци са загинали в катастрофата, джигитите ги чака дълъг затвор

Снимка: фейсбук - Мартин Александров

Снимка: фейсбук - Мартин Александров

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Двама от тримата загинали при тежката катастрофа от вчера в София са чужди граждани – граждани на Индия, съобщи пред журналисти заместник градският прокурор Ангел Кънев на брифинг, в който участва и представител на „Пътна полиция“ – СДВР.

Третата жертва е пътувала в една от колите - "Ауди", която се е забила в спирка и дърво и се е разполовила.

От СДВР съобщиха, че при инцидента са пострадали 17 души. В двете коли е имало общо петима.

По думите на разследващите първоначалните изчисления сочат скорост между 104 и 150 км/ч, като предстоят експертизи за точното ѝ установяване. Пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни, но са взети и кръвни проби за допълнителни изследвания, допълни Кънев. Според разследването двата автомобила са се преследвали, а след удар помежду им единият се е врязал в автобуса на градския транспорт. Преди това една от колите е ударила стълб и спирка.

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Той каза, че е установено още, че двама от участниците в катастрофата не притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство. Двамата шофьорите на колите са с книжки от Чехия, като тепърва ще се установява дали не са фалшиви.

Тепърва ще се уточнява и техния социален статус, като и доходите им дали отговарят на демонстрирани суми пари и притежание на коли. Лицата са известни на полицията и прокуратурата.

Виновните ги очаква до 20 години или доживотен затвор.

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Зам. градският прокурор уточни още, че при инцидента е възникнал и пожар в един от автомобилите, който се е разпространил към автобуса. Огънят е бил потушен от екипите на пожарната, които са реагирали първи на мястото на катастрофата и са извършили спасителни действия по извеждане на пострадали от превозните средства. 

Кънев подчерта, че именно бързата намеса на пожарникарите е предотвратила по-тежък изход, тъй като част от пътниците са били застрашени от задимяване и горене в автобуса.

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