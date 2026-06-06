Единият от джигите, врязал се в автобус: Пачки, татуси и чалга (ВИДЕО)

Николай Попов, бащата на Сияна, пусна клип с единия от джигите, които снощи причиниха тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София. Жертвите дога са три, а ранените са над 10.

"Това е Васко – един от снощните джигити, които обърнаха градски автобус. Васко не е малцинство. Васко и тези като него вече станаха мнозинство. Васко е диагноза за цяло едно общество, в което татуирани, агресивни вандали тормозят останалите.

Васко е пример за подражание – за младите Васковци, които все още нямат ланец, пачки и кола. Кой ли е виновен?

Ние сме си виновни. Защото допускаме Васковците и васковщината да ни превземат. Мълчим, търпим, отвръщаме поглед и се правим, че проблемът е нечий друг. А после се чудим защо агресията, простащината и безнаказаността вече са навсякъде около нас", написа Попов.