Трета жертва на тежката катастрофа с гонка в София, какво се знае до момента?

Снимка: фейсбук - Мартин Александров 1 / 8 / 8

Трети човек е починал след катастрофата, която се случи в петък вечерта на улица "Челопешко шосе". Мъжът е издъхнал в УМБАЛ „Св. Анна“ въпреки усилията на лекарите, след като е бил приет с тежък пневмоторакс.

Виктор Чаушев, зам.-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност” в Столична община, посочи, че по данни на „Пътна полиция” загиналият е от една от колите.

Катастрофата

Инцидентът стана на на ул. „Челопешко шосе" в София около 19:40 часа вчера между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой и две леки коли, една от които се е врязала в автобуса. Автобусът е пътувал по линия 119.

27-годишен мъж загина на място в катастрофата, а друг на 31 години почина от нараняванията си в ИСУЛ. По непотвърдена информация единият мъж е от Индия.

Събраните доказателства сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за катастрофата и са се движили с над 150 км в час. Единият лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязъл почти изцяло в него, каза заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев. Той допълни, че в автобуса са пътували много хора, включително и деца.

"Част от тях са неправоспособни и имат множество нарушения по Закона за движение по пътищата. Няма спирачен път, а единият от леките автомобили помита спирка на градския транспорт 25 метра по-надолу от мястото, където автобусът е бил ударен", съобщи още Ангел Кънев.

На водачите ще се направи и кръвен тест и ще бъдат взети ДНК отпечатъци.

Автомобилът, който се е забил в автобуса на "Челопешко шосе" в София се е запалил при удара.

На мястото на катастрофата първи е пристигнал екипа на пожарната и е започнал незабавно да гасят автомобила. След това са извадили хората, заклещени в автобуса. Според разследващи, при забавяне с повече от минута е имало голяма вероятност автобуса да се възпламени и жертвите при инцидента да бъдат десетки.

Обвинение за шофьорите на колите

Софийската градска прокуратура ще повдигне най-тежкото обвинение срещу двамата водачи на автомобилите, причинили тежката катастрофа с автобус на градския транспорт в София вчера.

Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие с умисъл.

Държавното обвинение ще удължи задържането на мъжете със 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража".

До момента е ясно, че в единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

Трима млади мъже са потърсили помощ в Спешното отделение на университетската болница "Пирогов". След подробни прегледи и изследвания и тримата остават за лечение. Двама от тях - в травматологията на „Пирогов", а един - в Клиниката по нервни болести.

Трима мъже, пострадали при катастрофата, са приети в спешното отделение на Военномедицинската академия (ВМА). Единият от пострадалите е с фрактура на долен крайник, черепно-мозъчна травма и гръбначна травма. Вторият е с фрактура на долен крайник, а третият е с гръдна травма, допълват от ВМА. Транспортираните пациенти са настанени в реанимация.

През изминалата нощ в УМБАЛ "Св. Анна" са били транспортирани с линейки общо четирима пострадали. Един от тях е преведен в Националната кардиологична болница заради увреждане на аортата. Друг остава за лечение в УМБАЛ „Св. Анна“ с фрактура на гръбначни прешлени, а трети е с фрактури на лакътя и подбедрицата.

Още двама души са пристигнали в лечебното заведение с лични автомобили. След извършените прегледи те са били освободени за домашно лечение.