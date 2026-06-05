В кадър: Стотици си взимат последно сбогом с Любен Дилов-син

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Стотици културни дейци, политици и граждани се стекоха в столичния храм "Света София", за да си вземат последно сбогом с политика, писател, журналист, продуцент и сценарист Любен Дилов-син. Междувременно четири електронни табла, поставени на площад "Александър Невски", излъчваха негови изказвания и интервюта.

"Той бе човек, ,който казваше и най-тежките неща по най-забавния начин. Изключителен човек извън стандарта, извън нормите, човек с огромен интелектуален капацитет, човек с невероятно чувство за хумор, лек, позитивен. Човек, който винаги след себе си оставаше приятелства, уважение и огромен респект", заяви министърът на културата Евтим Милошев.

"България загуби един изключително ярък, цветен и необикновен човек. Загуби човекът, който наложи стандарт в този преход, който може би още не е свършил, стандартът на едно цяло поколение, към което принадлежим, начинът на живот след 1989 година. Той беше човек, който остави много ярък белег и следа във всички нас", добави той.

"Аз го познавах от малък. Той успя да премине през живота така, че да накара повечето хора да го обичат, включително и хора, които мислеха съвсем различно от него. Това да можеш да създаваш солидарност между хора, които не са на твоя акъл, е рядка способност. И да се надяваме, че небесата ще успеят да му осигурят една нова сцена", заяви медийният експерт доц. Георги Лозанов.

Любен Дилов-син почина на 2 юни в болница, на 61-годишна възраст, след масивен инфаркт

Роден е на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя Любен Дилов.

Дилов-син беше депутат в 40-то, 45-тото, 46-тото, 47-тото, 48-тото, 49-тото, 50-тото, 51-ото Народно събрание. Той бе избран за депутат в 52-рото, но не положи клетва.

Поклонението започна в 15 часа, като сред първите пристигнали бяха колегите му депутати от ГЕРБ. Сред тях бяха съпредседателите на партията Томислав Дончев и Даниел Митов. Присъстваха и двама бивши председатели на Народното събрание - Рая Назарян и Вежди Рашидов. Като депутат Дилов беше от малкото, уважавани от всички. Никога не нагруби никого от трибуната, а след новината, че си е отишъл, добра дума за него казаха добри и опонентите му. Днес на поклонението му дойдоха и представители на ДПС - Халил Летифов и Станислав Анастасов, както и от ИТН - Тошко Йорданов, Павела Митова, Драгомир Петров и бившият регионален министър Гроздан Караджов.