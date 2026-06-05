Радев за дефицита: Красноречива оценка за предишните правителства ВИДЕО

Премиерът Румен Радев ще участва на срещата на върха между ЕС и страните от Западните Балкани в Черна гора. Форумът се провежда в адриатическия курорт Тиват при засилени мерки за сигурност.

Срещата е съпредседателствана от председателят на Европейския съвет Антонио Коща. В нея ще участва и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Централна тема на форума е "Споделен просперитет и стабилност на ЕС и Западните Балкани". Лидерите ще обсъдят разширяването като се очаква да повторят пълната си подкрепа за перспективата за членство в ЕС на страните от региона.

Преди началото на срещата премиерът говори по актуалните теми в държавата.

“Предстои тепърва да се приложи процедурата по свръхдефицит в България, но това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат дефицит от 3%, но с различни гимнастики с бюджета - изземане на предварително на данъци например, с големи харчове за фалшиви обществени поръчки. Това е резултатът. Надявам се, че партиите в НС, ще проявят зрялост и конструктивност, така че с общи усилия да оздравим публичните финанси”, каза Радев.

Разминаване в данните

“Има голямо разминаване, защото в последните няколко години имаме отлагани разходи, това са т. нар. “скрити разходи”, които помпат дефицита. Изплуват фактури от минали години за извършени дейности, които не са платени - над 2 милиона в евро. Тези разходи трябва да се покриват”, каза още премиерът по повод изказването на финансовия министър, че “има скрити факутири”.

Стоян Мавродиев

“Снощи имах разговор с Вучич и имам уверения, че сръбската държава ще се отнесе отговорно с исканата молба за екстрадиция”, каза още Радев.

За срещата в Тиват

“Всяка държава трябва да работи за постигането на мир и да подкрепя усилията за прекратяване на войната”, каза още премиерът и предупреди за нарастващите рискове от ескалация на конфликта, като отбеляза, че Европа се стреми към конвенционална победа срещу най-голямата ядрена сила в света.

“Знаете ли какъв е нашият проблем? До момента Европа се опитва да постигне конвенционална победа срещу най-голямата ядрена мощ в света, при положение че нямаме възможност да се противопоставим на нейните хиперзвукови оръжия. Това повишава риска изключително много. Ние увеличаваме ядрения риск“, каза Радев.

По думите му всяка инициатива, насочена към мирно уреждане на конфликта, заслужава подкрепа.

“Ще оценим и подкрепим всеки опит за постигане на мир“, подчерта Радев и добави, че досега Европа е използвала различни инструменти за влияние върху развитието на войната, основно в сферата на отбраната и икономиката, но е настъпил моментът за по-активни дипломатически усилия.

“До момента сме развили всякакви инструменти, за да повлияем на този конфликт, най-вече когато става въпрос за отбраната и икономиката. Време е да използваме най-могъщото оръжие - дипломацията“, заяви министър-председателят.