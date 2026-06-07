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Чарлз Трети на сватба, ожени племеника си

Синът на принцеса Ан взе медицинска сестра

07.06.2026 | 08:58 ч. 4
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Британският крал Чарлз Трети и съпругата му кралица Камила бяха сред гостите на сватбата на племенника на краля Питър Филипс, състояла се днес в югоизточното английско село Кембъл, предаде Асошиейтед прес.

Питър Филип е син на сестрата на краля – принцеса Ан. Той се ожени днес за Хариет Сперлинг, която е медицинска сестра, работеща за Националната здравна служба. На сватбата в църквата "Вси Светии" в Кембъл присъстваха над 100 отбрани гости, сред които и престолонаследникът принц Уилям и неговата съпруга принцеса Катрин, както и принцесите Юджийн и Беатрис, дъщери на брата на краля – Андрю.

Булката беше облечена с рокля на дизайнерката Емилия Уикстийд.

Филип, който е на 48 години, е и най-големият внук на покойната кралица Елизабет Втора. Той вече е имал един брак зад гърба си, този с Отъм Кели, от която има две дъщери – Айла и Савана.  Те бяха шаферки на сватбата му днес.

Щастливият сватбен ден беше помрачен само от проливния дъжд. Но той не помрачи настроението на младоженците, които напуснаха в края на церемонията църквата под голям бял чадър и дъжд от розови листенца, с които ги засипаха гости.

Това беше първата сватба в британското кралско семейство след кончината на кралица Елизабет Втора през септември 2022 г.

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Тагове:

чарлз племеник медицинска сестра принцеса ан
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