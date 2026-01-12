Пияна полякиня роди пияно бебе

38-годишна бременна жена роди дете с опасно ниво на алкохол в кръвта, съобщи TVP World.

Жената е приета в болницата в Полша в 36-та седмица от бременността си. Лекарите са установили, че е в нетрезво състояние, а тестовете са разкрили значително количество алкохол в кръвта ѝ.

Тъй като състоянието на майката е представлявало риск за бебето по време на раждането, лекарите са решили да извършат цезарово сечение, предаде БТВ.

След раждането на бебето е установено, че и то има алкохол в кръвта си. В момента новороденото е в стабилно състояние.

Майка и дъщеря починаха след трапезата на 24 декември

Майката също е в болница. Съгласно съответния закон, тя е изправена пред до пет години затвор.