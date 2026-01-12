IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пияна полякиня роди пияно бебе

След раждането в кръвта на новороденото е установено наличие на алкохол

12.01.2026 | 15:25 ч. 14
Снимка: Pixabay/MULTIMEDIOSDS

38-годишна бременна жена роди дете с опасно ниво на алкохол в кръвта, съобщи TVP World.

Жената е приета в болницата в Полша в 36-та седмица от бременността си. Лекарите са установили, че е в нетрезво състояние, а тестовете са разкрили значително количество алкохол в кръвта ѝ.

Тъй като състоянието на майката е представлявало риск за бебето по време на раждането, лекарите са решили да извършат цезарово сечение, предаде БТВ.

След раждането на бебето е установено, че и то има алкохол в кръвта си. В момента новороденото е в стабилно състояние.

Майката също е в болница. Съгласно съответния закон, тя е изправена пред до пет години затвор.

